Ofelia Fernández recibió la solidaridad presidencial ante el ataque ‘libertario’

Alberto Fernández respaldó a Ofelia Fernández ante los ataques y el hostigamiento.

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en la Quinta de Olivos a la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, a quien le expresó su «solidaridad al ataque al que fue sometida» por un grupo de militantes referenciados en Javier Milei y abogó por «una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad» y por poner «fin al odio y la violencia machista».

«Recibí a Ofelia Fernández. Le expresé mi solidaridad ante el ataque al que fue sometida. Valoro su integridad y coraje», sostuvo el Presidente en una publicación en redes sociales, la cual estuvo acompañada por una imagen junto a la legisladora porteña en uno de los caminos de la Residencia de Olivos.

En su mensaje, el Presidente destacó que «necesitamos una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad» y cerró con un llamado a poner «fin al odio y a la violencia machista».

Por su parte Ofelia agradeció, también a través de las redes, la invitación del Presidente y aseguró que «la política le va a ganar al odio».

El encuentro se dio un día después que la diputada del Frente de Todos denunciara, en el marco de la jura de los nuevos legisladores, entre los cuales hubo cinco que pertenecen al partido de Milei, que el lunes fue agredida por un grupo de militantes libertarios en las puertas de la Legislatura.

«Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día para algunos y quiero que un a la violencia quede establecido desde el principio», fue el pedido de la diputada en relación al ataque del que fue víctima.

En ese marco, también apuntó sobre uno de los flamantes legisladores del espacio de Milei al recordar, sin nombrarlo, los insultos que «en más de diez oportunidades» le propinó a través de la redes sociales.

«Bienvenidos a esta Legislatura. Esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no voy a ser su víctima, no tengo problemas en ser su enemiga y en demostrar, insistentemente, que para mi lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal, pero lo voy a hacer hablando de política. Pido que pidan disculpas», reclamó.

Posteriormente al discurso de Ofelia, tomó la palabra una decena de diputados y diputadas para expresar su apoyo.

Además, se refirió al tema el legislador libertario Leonardo Saifert, quien admitió ser el dirigente que envió los mensajes con insultos.

«Esos dichos estuvieron completamente fuera de lugar. Eso pasó en una época en la que no tenía responsabilidad política de ningún tipo. Quiero pedir disculpas a la diputada Fernández», expresó.