Ofelia Fernández se despidió de la Legislatura y chicaneó al nuevo oficialismo: «Ahora yo les pago el sueldo»

La legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, se despidió este miércoles de su banca con un video que compartió en redes sociales, en el que chicaneó a los funcionarios que asumirán por La Libertad Avanza. “Ahora yo les pago el sueldo, cuiden a la Argentina”, advirtió en su despedida, aunque aclaró: “Recién arranco, así que nos estamos viendo”.

Quien fue la diputada más joven de América Latina al momento de asumir, en diciembre del 2019, repasó su mandato en una pieza audiovisual de más de 5 minutos que compartió en su cuenta de X (antes Twitter). Ofelia Fernández fue entrevistada en su despacho, donde reconoció: “Si me preguntabas, yo no pensaba que a los 19 iba a llegar acá”. Rompiendo el esquema solemne de un documental, la diputada explicó mirando a cámara: “Termina mi mandato, así que quería repasarlo un poquito”.

Hacia quienes la votaron y a sus compañeros de militancia, la legisladora saliente extendió sus agradecimientos y «a algunos de los demás, prepárense, porque a partir de ahora no me pueden correr con nada. Decidí no tener ningún cargo”, advirtió y, explícitamente dirigida a La Libertad Avanza, lanzó: “A su gobierno lo voy a discutir como una ciudadana más. Resulta que muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter, sin nombre ni apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei”.

“Ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina, que también la vamos a estar cuidando nosotros”, puntualizó y añadió: “Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir: yo entré con 13 años a la militancia política. Eso es lo importante y eso es para siempre. Recién arranco, así que nos estamos viendo”, auguró.

La despedida de Ofelia Fernández como legisladora porteña

El video que compartió la legisladora, además de estar narrado por su entrevista en el despacho, compila extractos de notas televisivas que brindó a lo largo de su gestión y momentos en los que fue criticada por el periodismo. También repasa su jura, “por el futuro de mi generación, en toda América Latina” y su intervención en el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita”.

También muestra su perfil en la web de la Legislatura porteña, donde se comprueba que la joven presentó 229 proyectos y fue coautora de 1.409 otros durante su gestión y denunció que sus pares de otros espacios políticos “no querían” tratarlos. El material de archivo la muestra en distintas circunstancias en el recinto pidiendo que se traten sus proyectos en comisión y preguntando: “¿Alguien tiene ganas de laburar?”.

“Hay cosas que repetí hasta el cansancio”, narra Ofelia Fernández, junto a imágenes suyas exponiendo la asimetría entre el presupuesto destinado a Educación y el que se utilizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para propaganda política; planteando la problemática habitacional y los beneficios estatales hacia inmobiliarias, y evidenciando la lentitud del Estado para atender problemáticas urgentes, como la violencia de género.

Asimismo, recriminó que a ella le “exigieron como a ninguno de los 59 legisladores restantes (que con suerte conocen)”. Basándose en un disparador surgido en una entrevista de El Método Rebord, Ofelia Fernández recordó el episodio ocurrido en diciembre del 2021 cuando, desde el recinto, respondió a los ataques que recibió de parte de sectores libertarios.

“Esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones, yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que, para mí, lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy hacer hablando exclusivamente de política y, a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara”, dijo la legisladora durante la primera sesión de la que participó Leonardo Saifert, de La Libertad Avanza, quien la había insultado en reiteradas oportunidades y terminó pidiendo disculpas.

El video culmina con una broma, con la legisladora imitando el final de Hannah Montana, la serie infantil protagonizada por Miley Cyrus, mientras se despide de su casa. La escena se convirtió en un meme en redes sociales y Ofelia Fernández utilizó el recurso para desdramatizar el cierre y, quizás, enfatizar su promesa de regreso: “Recién arranco, así que nos estamos viendo”.

