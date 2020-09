Oil Combustibles: informe que realizó Abad para hacer denuncia incumplía las normas de la SIGEN

Repasó el “marco de acción” que existía en la AFIP para la aprobación de planes de pago particulares –el eje del juicio- y sostuvo que el trámite “pasaba por un montón de manos y cada uno hacía su parte”. “Sin embargo, todos adentro. Porque eligieron a la empresa Oil para hacer esto”, afirmó la testigo que dejó flotando el direccionamiento de la causa con objetivos políticos.

Convocada por la defensa de Ricardo Echegaray, De Alva respondió en el cuestionario de la fiscalía que los planes de pago estaban en conocimiento de los contribuyentes y a veces eran las cámaras empresarias las que los solicitaban. Y reveló que Miguel Pichetto solicitó una audiencia para solicitar planes para productores de peras y manzanas que atravesaban una situación crítica. “El hecho de que un contribuyente tenga 120 planes no significa nada. La mayoría de los grandes contribuyentes que tienen asesores financieros maximizan el uso de todas las herramientas financieras generales a disposición. Es parte de su trabajo”, admitió ante el interés de los fiscales en averiguar cómo se controlaba a los contribuyentes. Para los acusadores resultaba natural que eso se hiciera por auditoría, pero la testigo recalcó que en AFIP la normativa es exclusiva para procesos, algo que fue anormal en el trámite de Oil. Y que quedó expuesto con la auditoría N°15, que contradijo al informe 14, presuntamente fraguado para motivar la denuncia, algo que fue revelado en la audiencia anterior. “Se apartaron sustancialmente de las normas pautadas. No haberle dado traslado al auditado es una cosa inadmisible”, declaró. Al final, hubo una divergencia entre los documentos de prueba, donde en el de la testigo obraba una fecha que en el del expediente no.

A lo largo de una extenuante audiencia de más de 5 horas, se determinó que hubo pasos intermedios incumplidos en la auditoría que se utilizó como prueba de la denuncia. “La auditoría pide que se verifique ´estado de crisis´, algo que no dice la ley”, dijo De Alva. Los fiscales preguntaron por distintas Resoluciones Generales para planes anteriores dado que se mencionó que Abad diseño una resolución donde excluyó a Oil mencionando que bastaba estar “denunciado” por la AFIP para no calificar. La testigo no recordó algunas resoluciones previas que mencionan la palabra “denuncia”, pero culminan su redacción aclarando que es “respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente”.

A preguntas de las defensas, De Alva reiteró que el Impuesto a la Transferencia de Combustibles “no es una retención” y que se genera el hecho imponible en una parte de la cadena de comercialización que depende cuándo la empresa lo cobre. “La AFIP no se mete en la forma de hacer negocios”, aclaró. Y ante la pregunta respecto a que si solicitar un plan de pago implicaba reconocer una deuda, la testigo aseguró que eso estaba reconocido desde antes y lo que un plan implicaba era “manifiesta voluntad de pago”.