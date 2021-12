OIT anunció los ganadores del Concurso Mundial de Medios de Comunicación sobre la Migración Laboral

La Organización internacional del Trabajo (OIT) anunció los ganadores del concurso que tiene como objetivo promover la información equilibrada y ética sobre los migrantes y la migración laboral, luchar contra los estereotipos y prejuicios y destacar la contribución positiva de los trabajadores migrantes.

Con la participación de un jurado independiente, compuesto por seis jueces de distintas partes del mundo: Anousheh Karvar, Delegada del Gobierno de Francia ante la OIT; Michelle Leighton, jefa de la Sección de Migración Laboral de la OIT; Sara Mojtehedzadeh, periodista de Toronto Star de Canadá, especializada en temas relacionados con la desigualdad de ingresos y riqueza; Dominique Pradalié, periodista francesa, ex secretaria general del Syndicat National des Journalistes y actual miembro del Comité Ejecutivo de la «Federación Internacional de Periodistas» (FIP); y Elizabeth Tang, Secretaria General de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.

Mundo Gremial será jurado en un concurso global de la OIT

La evaluación priorizó criterios de creatividad, precisión, equilibrios, protección de migrantes y representatividad positiva de este fenómeno social.

Particularmente, esta entrega, valoró las propuestas relacionadas con el impacto de la pandemia del Covid-19 sobre los trabajadores y sus familias, y las historias sobre trabajadores domésticos migrantes, como parte de la conmemoración del 10º aniversario del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT, 2011 (nº 189).

Resultados

Categoría “Profesionales”:

-Petits patrons et jeunes migrants: Unis par les liens de l’apprentissage (Pequeños empresarios y jóvenes migrantes: Unidos por los lazos del aprendizaje), Gurvan Kristanadjaja, publicado en Libération (1º de febrero de 2021).

-Mineros urbanos a cielo abierto, la cara invisible del reciclaje, Judit Alonso Gonzalbez, Javier Sulé y Marta Saiz, publicado en El País (1º de marzo de 2021).

-Domestic Workers in Gulf Countries Vent Woes on TikTok (Los trabajadores domésticos de los países del Golfo se desahogan en TikTok), Louise Donovan, publicado en colaboración con The New York Times y The Fuller Project (25 de abril de 2021).

Categoría “Estudiantes”:

-Singapore Rancid US$1 curry: Should Singapore swallow cost of migrant workers’ meals? (Curry rancio de 1 dólar: ¿Debe Singapur asumir el costo de las comidas de los trabajadores migrantes?), Matthew Loh, publicado en South China Morning Post (15 de noviembre de 2020).

Gran cooperación internacional

El concurso cuenta con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional, la Organización Internacional de Empleadores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Periodistas, Equal Times, Solidarity Centre y Migrant Forum en Asia.

Por su parte, dentro de la organización está el proyecto Acción global para mejorar el marco de la contratación de los trabajadores migrantes (REFRAME), financiado por la Unión Europea, y el Programa integrado de contratación equitativa – Fase II (FAIR II), – financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.