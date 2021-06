OIT: la pandemia hundió a 100 millones de trabajadores más en la pobreza – Télam

Guy Ryder, director general de la OIT: “Recuperarse de la Covid-19 no es solamente un problema de salud”

La pandemia hundi a ms de 100 millones de trabajadores ms en la pobreza a raz de la desaparicin de horas de trabajo y del acceso a empleos de buena calidad, afirm este mircoles la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT),

“Se han arruinado cinco aos de progresos hacia la erradicacin de los trabajadores pobres”, segn un informe de la OIT, que indic que en comparacin con 2019 unos 108 millones de trabajadores ms en el mundo fueron recalificados como pobres o muy pobres.

Esta crisis est lejos de finalizar y no se espera que el empleo retorne al nivel anterior a la pandemia hasta 2023, advirti la OIT en este informe anual.

A fines de 2021 el mundo an contar con 75 millones de empleos menos, una cifra que si la pandemia no hubiera tenido lugar, no existira, inform la agencia de noticias AFP.

Inclusive para finales de 2022 este atraso no se cubrir y se estima que habr 23 millones de puestos de trabajo menos que sin la crisis sanitaria que ya provoc la muerte de ms de 3,5 millones de personas.

“Recuperarse de la Covid-19 no es solamente un problema de salud”, indic el director general de la OIT, Guy Ryder, y destac que “ser tambin necesario sobreponerse a los graves daos provocados a las economas y a las sociedades”.

“Sin un esfuerzo deliberado para acelerar la creacin de empleos decentes y apoyar a los miembros ms vulnerables de las sociedades y la reactivacin de los sectores econmicos ms afectados, los efectos de la pandemia podran sufrirse durante aos bajo la forma de prdida de potencial humano y econmico y mayor pobreza y desigualdad”, pronostic.

El informe de la OIT revel que la organizacin multilateral espera que unos 205 millones de personas todava se encuentren desempleadas en 2022, muy por arriba de los 187 millones de 2019.

Sin embargo, estas estadsticas oficiales esconden una realidad an mucho ms sombra, puesto que el nmero total de horas trabajadas tambin se ha derrumbado.

En 2020, se evapor el 8,8% de las horas trabajadas en comparacin con el cuarto trimestre de 2019, o sea, el equivalente a 255 millones puestos de trabajo a tiempo completo.

Para finales de marzo de este ao, los pases del G20 -que rene a las naciones desarrolladas y algunos pases en vas de desarrollo, como la Argentina- gastaron cerca de 16 billones de dlares para reactivar sus economas, pero muchas naciones con menos recursos no pueden hacer lo mismo.

En ese entonces, el secretario general de la ONU, Antnio Guterres, exhort a la comunidad internacional a implementar “un nuevo mecanismo” destinado a aliviar la deuda de los pases ms pobres en el contexto de la pandemia.

Guterres sostuvo que el mecanismo del G20 para la suspensin del servicio de la deuda, que vence a fines de junio, debe prolongarse hasta 2022 y ser propuesto a los pases de ingreso medio que lo necesiten.

Un mes ms tarde, el secretario general de la ONU volvi a insistir en su propuesta de suspender y aligerar el endeudamiento de muchos pases, as como la concesin de liquidez a los pases que la necesiten.

Asimismo, inst a los pases a establecer un “impuesto solidario”, al destacar que las personas ms ricas del mundo vieron aumentar sus patrimonios en 5 billones de dlares durante la pandemia, y redobl el reclamo por un acceso ms equitativo a vacunas contra el coronavirus.