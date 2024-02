Ola de calor en la Argentina, 30 ciudades superaron los 35° este sábado

Desde el gobierno porteño, emitieron una serie de recomendaciones: «En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, moverse con precaución, evitar trasladarse en zonas arboladas. No colocar macetas, sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas. Y tener cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros». A su vez, recordaron en existe la línea 103 de emergencia telefónica.

Asimismo, solicitaron no depositar residuos en la vía pública en los horarios y lugares no autorizados y sugirieron «no circular por calles anegadas, no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiera en la vía pública, no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros».