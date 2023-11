Oliveto advirtió que «el mayor favor que se le puede hacer al kirchnerismo es dividir la oposición” – NCN

La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, consideró que “el mayor favor que se le puede hacer al kirchnerismo es dividir la oposición, porque automáticamente lo ayudas a consolidar el poder”. Asimismo, respecto a la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales, reconoció estar “muy decepcionada como militante política y como parte de un espacio que lo dio todo por frenar al kirchnerismo”.

“En lo personal, dimos todo en la elección, no se puedo, la interna le ganó a la necesidad de un pueblo que necesitaba propuestas, y hoy nos encontramos sin ninguna reflexión, como si acá no ha pasado nada. A las 24 horas ya estaban haciendo alianzas sin pensar a dónde estábamos yendo”, planteó en cuanto al pacto que sellaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Oliveto confesó estar todavía en “proceso de duelo”, incluso señaló sentirse “responsable con un montón de argentinos que tienen que optar por dos candidatos que no le terminan de cerrar”. Según la diputada opositora, “hoy Argentina no es viable si no terminamos de entender que necesitamos sanar las instituciones. Sin una valla de personas formadas, que defiendan a las instituciones y tengan a la Constitución como mantra, no vamos a poder salir adelante”.

Sobre la causa de espionaje ilegal, y si eso repercutirá en el balotaje presidencial, Oliveto dijo creer “que no, porque así como no se premia a los que pelean contra la corrupción, ni adentro de las estructuras políticas propias, tampoco la sociedad condena la corrupción. Es como si la gente creyera que la corrupción no le afecta su vida”.

“Estamos ante la exposición de lo que es el kirchnerismo, la utilización de los servicios de inteligencia en beneficio propio para perseguir a opositores, teniendo información personal de los jueces para lograr impunidad, armar operaciones para afectar a la oposición”, añadió. Y remarcó que entre los espiados figuraban “fiscales y jueces que condenaron a Cristina Kirchner”; y criticó al oficialismo por el juicio político contra la Corte, al decir que buscaban “descabezar la Corte para poner jueces adeptos”.

“No entiendo como el Fondo Monetario Internacional le admitió a Massa tantas cosas cuando el propio gobierno argentino estaba involucrado en desplazar a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que hacen los regímenes antidemocráticos”, completó.