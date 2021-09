Oliveto aseguró que el Gobierno “está muy tranquilo” de que la causa Olivos le toque a Arroyo Salgado – NCN

Después de que el juez federal Sebastián Casanello se declarara incompetente para continuar con la investigación sobre las reuniones del Presidente en la Quinta de Olivos y ese expediente pueda recaer en la Justicia federal de San Isidro, la precandidata a diputada nacional en CABA, Paula Oliveto, lanzó: “El Gobierno está muy tranquilo de que ahora esta causa la tenga Sandra Arroyo Salgado”.

“Yo creo que el Gobierno está muy tranquilo (que la causa de las fiestas de Olivos) la tenga (Sandra) Arroyo Salgado”. “¿Vos creés que esto es un “engaña pichanga?”, “sí”, respondió Oliveto a lo que remató que “el tiempo me va a dar la razón”, en una comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad cuando Daniel Santa Cruz le preguntó cómo le caería al oficialismo que la causa quede finalmente en manos de la fiscal Sandra Arroyo Salgado.

Después, explicó que “por territorialidad es correcto lo que sucedió con Casanello (se declaró incompetente en la causa de Olivos). Correspondía que fuera a San Isidro. No sé cómo intervendrá Arroyo Salgado. Si vos me preguntas, me preocupa mucho más el Consejo de la Magistratura, la politización del Consejo de la Magistratura. Esto que hacen de ascender la terna de personas que no salen bien en el concurso y castigar a aquellos que han juzgado a los delitos durante el kirchnerismo. Se castiga a los funcionarios públicos que han denunciado, se castiga a los jueces y los fiscales que han intervenido en las causas. Eso no motiva a la sociedad y te da mucha indignación”.