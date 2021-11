Ómicron plantea nuevos desafíos frente al combate contra el coronavirus

La variante Ómicron de coronavirus sigue esparciéndose por el mundo y empujando a las autoridades de varios países a retomar algunas restricciones y debatir nuevas estrategias, mientras los ministros de Salud del G7 se reunirán de urgencia en Londres para intentar trazar un plan común ante este avance de la pandemia.

Los ministros del G7 (Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido) se reunirán para abordar la preocupante expansión de la variante y conocer el impacto que ésta tendrá en la lucha por erradicar la pandemia.

La reunión fue convocada por la presidencia del grupo, a cargo de Reino Unido, uno de los países que registró casos de la variante, informó la agencia de noticias AFP.

Con más de cinco millones de muertes en todo el mundo desde que se declaró la pandemia en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró la nueva variante Ómicron como «preocupante».

«Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien agregó que los fabricantes de vacunas necesitan de «dos a tres semanas» para evaluar si las existentes siguen siendo eficaces ante la nueva variante.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9ydspic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021