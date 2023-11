ONU advierte que mujeres, niños y bebés son los más afectados por el conflicto Israel-Hamas

Las mujeres, niños, niñas y recién nacidos son los más afectados por el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, ya que «soportan de manera desproporcionada la carga» de la escalada de las hostilidades, tanto «en forma de víctimas» como «de acceso reducido a los servicios de salud», según una declaración conjunta de agencias de la ONU.

Como resultado de esta violencia murieron 2.326 mujeres y 3.760 niños desde el 7 de octubre, según datos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, lo que supone el 67% del total de víctimas mortales.

«Esto significa que cada día mueren o resultan heridos 420 niños, algunos de ellos de sólo unos meses», detallaron.

«Los bombardeos, las instalaciones de salud dañadas o que no funcionan, los niveles masivos de desplazamiento, el colapso del suministro de agua y electricidad, así como el acceso restringido a alimentos y medicinas, están perturbando gravemente los servicios de salud materna, neonatal e infantil», advirtió el comunicado firmado por Unicef, la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente (UNRWA), la Agencia de ONU para la salud sexual y reproductiva (UNFPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Women, children and newborns in Gaza are disproportionately bearing the burden of the escalation of hostilities – both as casualties and in reduced access to health services.

Our joint statement with @WHO, @UNRWA and @UNFPA. https://t.co/MCokPYxI3g

— UNICEF (@UNICEF) November 3, 2023