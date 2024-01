ONU Mujeres advirtió que la guerra en Gaza afecta especialmente a mujeres y niños

ONU Mujeres advirtió que el conflicto en Gaza es «fundamentalmente una crisis de protección para las mujeres» y lamentó estar «fallando» a mujeres y niños, que son «las primeras víctimas del conflicto».

«Han pasado más de 100 días desde los horrores de los ataques de (el movimiento islamista palestino) Hamas contra Israel del 7 de octubre y los horrores que siguieron, especialmente en Gaza. Desde entonces, hemos visto evidencia, una vez más, de que las mujeres y los niños son las primeras víctimas del conflicto y que nuestro deber de buscar la paz es un deber para con ellos», expresó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

Las mujeres y los niños representan aproximadamente el 70 % de las personas muertas en la guerra en Gaza, y dos madres mueren cada hora desde la reactivación del conflicto armado en la Franja de Gaza, según un informe publicado el viernes por esta entidad y reproducido por la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, aproximadamente 1 millón de los 1,9 millones de personas desplazadas de la zona son mujeres y niñas, según este organismo, que estima además que unas 3.000 mujeres podrían haber quedado viudas y cabeza de familia, mientras que al menos 10.000 niños se habrían quedado sin padre.

En esta situación, cada vez más mujeres temen que sus familias recurran a mecanismos desesperados, como los matrimonios precoces, para hacer frente a esta realidad, alertó ONU Mujeres.

We have seen unparalleled destruction rained on the people of #Gaza. For them, there is no place of safety or respite.

Some 1 million women & children are displaced, two mothers are killed every hour.

These are people, not numbers, we are failing them.https://t.co/p2WLhiXVmD

— Sima Bahous (@unwomenchief) January 19, 2024