OPEP y otros forjan pacto para contener la caída del crudo

acuerdo el domingo para un recorte sin precedentes a la producción de casi 10 millones de barriles diarios, equivalente a una décima parte del suministro mundial, con la esperanza de incentivar un alza en su valor luego de que se desplomó por la pandemia del coronavirus y una guerra de precios, informaron varios funcionarios.

El cártel petrolero y otras naciones accedieron permitirle a México una reducción de apenas 100.000 barriles al mes, un punto de fricción en el acuerdo alcanzado inicialmente el viernes después de una maratónica sesión vía video entre 23 naciones. Concretaron el pacto apenas horas antes de que los mercados reabran en Asia y mientras la mezcla Brent se cotiza apenas por encima de los 31 dólares por barril.

Los precios del crudo se han desplomado durante la pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por el virus, que prácticamente ha paralizado los viajes globales y desacelerado a otros sectores consumidores de energía, como la manufactura.

La secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle García, dijo en Twitter que el recorte acordado por el grupo de naciones fue de 9,7 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo. Ministros de energía de otros países compartieron información similar.

Un video difundido por el canal Al-Arabiya, propiedad del gobierno saudí, mostró el momento en que el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, hijo del rey Salman, accedió al pacto.

“Estoy de acuerdo”, dijo el príncipe con una sonrisa mientras los participantes de la videoconferencia le aplaudían.

Pero pocos habían sonreído en las últimas semanas después de que la llamada OPEP+, un grupo integrado por países del cártel petrolero y otras naciones, no logró acordar reducir la producción, lo que hizo caer los precios del hidrocarburo. Días antes, Arabia Saudí criticó agudamente a Rusia por lo que dijo eran comentarios duros hacia el reino, que intenta congraciarse con el presidente estadounidense Donald Trump, el cual se opone a la OPEP desde hace tiempo.

Los productores estadounidenses ya han estado reduciendo su extracción y tienen proyectado un recorte de dos a tres millones de barriles diarios, según el Departamento de Energía. El Instituto Estadounidense del Petróleo elogió el pacto global del domingo, señalando que ayudará a hacer que la extracción petrolera paraestatal de otros países siga el liderato de los productores estadounidenses, que están intentando ajustarse a un “descenso histórico de la demanda”.

El Ministerio del Petróleo de Irán confirmó el recorte global de 9,7 millones para mayo y junio, y señaló que, según el acuerdo, México reduciría su producción en 100.000 barriles diarios sólo durante esos dos meses.

El ministro del Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, también declaró a la televisión estatal que Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos reducirían otros 2 millones de barriles diarios adicionales al pacto de la OPEP+. Los tres países no reconocieron de inmediato la reducción, aunque Zanganeh participó en la videoconferencia.

En un principio México bloqueó el acuerdo, pero su presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que había acordado con Trump que Estados Unidos efectuará los recortes que el gobierno mexicano no pudo efectuar.

“El gran acuerdo petrolero con la OPEP Plus está cerrado. Esto salvará cientos de miles de empleos en el sector de la energía en Estados Unidos”, tuiteó Trump. “Quiero agradecer y felicitar al presidente (Vladimir) Putin de Rusia y al rey Salman de Arabia Saudí”.

El mandatario estadounidense no fue el único en acoger el nuevo pacto.

En Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro elogió el acuerdo y se mostró confiado en que a partir del lunes “los precios petroleros se estabilizarán, el mercado petrolero se estabilizará y será la base para la recuperación financiera, comercial y económica” del mundo tras la pandemia.

Maduro ironizó que los acuerdos _además que “por primera vez en la historia han sido refrendados por el G-20”_ tienen el visto favorable de “nuestro mayor aliado, Donald Trump”.

“Donald Trump dice: ‘El gran acuerdo con la OPEP Plus está hecho’. Se dan cuenta que la pandemia hace milagros”, resaltó Maduro, citando un tuit de Trump.