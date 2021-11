Operan a Cristina Kirchner de una histerectomía en el Otamendi

Foto NA.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se internó esta mañana en el Sanatorio Otamendi para ser intervenida quirúrgicamente en el marco de una cirugía programada.

La titular del Senado ingresó hoy a las 6.45 al centro médico, donde un cirujano especializado en Tocoginecología le realizará una histerectomía.

La operación, que consiste en una extirpación del útero, está programada para las 8 y luego de la cirugía se espera que quede internada con una recuperación que puede extenderse de 48 horas a cinco días.

Tras ese lapso, la vicepresidenta podría comenzar a reincorporarse a sus actividades de manera gradual, hasta retomar plenamente su rutina a las tres semanas de la operación.

La histerectomía es una intervención mediante la cual se extrae el útero y en algunas ocasiones también los ovarios y las trompas de Falopio.

Algunas de las causas que motivan este tipo de prácticas quirúrgicas son la presencia de fibromas, engrosamientos del endometrio, endometriosis, dolores crónicos en cadera o pelvis, o el hallazgo de tejidos malignos.

Hace alrededor de un mes, el sábado 2 de octubre por la mañana, la titular de la Cámara alta visitó el Sanatorio Otamendi como parte de un chequeo programado, y entonces completó unos análisis «habituales», informaron sus allegados en aquel momento.

En 2014, su madre, Ofelia Wilhelm, se sometió al mismo procedimiento -una histerectomía- también en el Sanatorio Otamendi.

Mientras estuvo al frente del Ejecutivo, la dos veces presidenta tuvo que someterse a dos prácticas quirúrgicas: en 2012 se le extirpó la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, en Pilar, tras un diagnóstico que detectó nódulos y que luego constató que se trataba de «adenomas foliculares».

En 2013, regresó al quirófano para ser operada por un hematoma subdural que había sido localizado entre el cerebro y el cráneo, y la cirugía, llevada a cabo en la Fundación Favaloro, se realizó sin complicaciones en menos de dos horas.

La noticia de que sería operada generó una serie de mensajes en las redes, sobre todo entre miembros del Frente de Todos: una de las primeras voces fue la de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, quien escribió en Twitter: «Dios y el amor del pueblo te quieran. Siempre con vos».

La senadora nacional Juliana Di Tullio (FdT-Buenos Aires), también muy cercana a la vicepresidenta, compartió una foto de Cristina junto a la frase «La fuerza de un pueblo», que se utilizó para las elecciones presidenciales de 2011.





