Orbán redobla la presión en Bruselas con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y con la esperanza de tener más poder

En muchas de las películas que vemos hay héroes y villanos; si esa dicotomía se trasladase a la UE el protagonista de los segundos sería el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Parece denostado, apartado, criticado y censurado, pero siempre resurge de sus cenizas y cuando solo quedan seis meses para las elecciones europeas, el líder magiar y voz euroescéptica por excelencia encuentra numerosos recovecos por los que hacerse fuerte frente a la lista de jefes de Estado y de Gobierno que están en su contra. A la vez, busca nuevos socios para rearmar un bloque a medio y largo plazo.

Así trabaja Orbán para ganar peso en la Unión y acabar aprovechando las ‘oportunidades’ que le da la nueva realidad política. Entre los 27 sigue primando la unanimidad, y ese derecho de veto es lo que le da al húngaro un papel fundamental para los designios del proyecto comunitario:

Un obstáculo en la carrera de Ucrania

Un Viktor Orbán crecido es -y será en el futuro- un problema para Ucrania, y para muestra un botón: Hungría mantiene bloqueados 50.000 millones de euros de ayuda a Kiev con cargo al Presupuesto de la UE, en una cuestión decisiva para el respaldo a medio plazo del bloque a un país candidato. La Unión se juega su credibilidad y Orbán no cede; cree que esta vía es errónea y el conocido como el caballo de Troya de Putin en la Unión aprieta a sus colegas para que busquen una alternativa.

La Comisión Europea ya está en ello, para jolgorio del propio Orbán: «Es bueno ver que la Comisión está preparando un plan B para el 1 de febrero, según el cual el apoyo financiero dado a Ucrania podría gestionarse fuera del presupuesto de la UE. ¡Esta es una buena decisión! ¡El plan B de la Comisión es el plan A húngaro!«, escribió en redes sociales. Al líder magiar ya le parece suficiente que cediera a la hora de facilitar la apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE, aunque lo hiciera «por omisión», abandonando la sala en el momento de la votación.

No obstante, puede vetar el proceso en cualquier momento, y ha avisado también sobre ello. Orbán, viendo este escenario, será el personaje principal de la próxima cumbre del Consejo Europeo, que tendrá lugar en Bruselas el próximo 1 de febrero. Mientras, su relación con la Rusia de Putin sigue siendo muy fluida, y ambos se han reunido varias veces desde el inicio de la guerra: Orbán hace caso omiso a las críticas y dice ser el único que tiene un plan real para la paz.

¿Presidente del Consejo Europeo por accidente?

Cuando su liderazgo en el marco de la UE parecía más tocado que nunca en los últimos años, a Orbán se le abre una ventana de oportunidad ante la renuncia prematura de Charles Michel como presidente del Consejo Europeo para presentarse a las elecciones europeas. El belga dejará el cargo en junio y si no hubiera acuerdo entre los líderes de los Estados miembros para elegir un nuevo presidente del Consejo Europeo hay una solución alternativa: que asuma las competencias de manera momentánea -hasta el 1 de diciembre de 2024- la presidencia rotatoria del Consejo, que entre julio y diciembre de este año recae precisamente sobre Hungría. En ese escenario Orbán sería el reemplazo de Michel.

Así se recoge en el artículo 2.4 del Reglamento interno del Consejo de la Unión Europea. El líder húngaro sería el sustituto de Michel durante cinco meses en total si no se diera un relevo, para el que han sonado ya nombres como Mario Draghi, Antonio Costa o Mark Rutte. No parece, por tanto, que los 27 estén por la labor de que Orbán asuma más poder en la UE en un momento clave para el bloque, pero si algo han enseñado los últimos años es que en clave europea no hay nada escrito de antemano.

«En caso de impedimento por enfermedad, en caso de fallecimiento o si se pone fin a su mandato de conformidad con el apartado 5 del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Presidente del Consejo Europeo será sustituido, en caso necesario hasta la elección de su sucesor, por el miembro del Consejo Europeo que represente al Estado miembro que ejerza la Presidencia semestral del Consejo«, explican las normas, que prevén esta situación, inédita hasta ahora pero que se añade a la lista de temas pioneros que ha ido tocando la UE en los últimos tiempos.

Las europeas, una opción de rearme para Fidesz

Por otro lado, Orbán tiene deberes por hacer, sobre todo en el escenario de unas elecciones europeas que se celebran en junio. Ahora mismo, su partido, Fidesz, no forma parte de ningún grupo político después de su expulsión del Partido Popular Europeo. Los comicios de 2024 son por tanto una opción de rearme, quién sabe si con la salida más factible, que es sumándose al bloque de ECR, liderado por Giorgia Meloni y en el que también están Vox o el PiS polaco, o bien con lo que resulte de lo que ahora es Identidad y Democracia, la familia fundada por Marine Le Pen y Mateo Salvini. Con todo, los votos a Fidesz para el Parlamento Europeo se antojan definitorios para el reparto de pesos en la Eurocámara.

Mientras le van llegando sus momentos estelares en los próximos meses, Orbán necesita consolidar su espacio en la UE. La invasión rusa de Ucrania le hizo perder a Polonia como socio predilecto, pero no ha tardado demasiado en moverse -resultados electorales mediante- para tener un nuevo compañero de viaje: la Eslovaquia de Robert Fico. Ambos gobiernos están de acuerdo en frenar la ayuda a Ucrania, y tienen una visión muy crítica de la UE, compartida con Fratelli D’Italia o Vox, entre otros. Son partidarios de una «alianza de Naciones» que reste competencias a Bruselas. El futuro de la UE no va hacia el ser o no ser, sino hacia el cómo. Y Viktor Orbán quiere dejar claro que tiene mucho que decir.