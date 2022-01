Ordena Italia vacunación obligatoria para combatir la ola de ómicron

gobierno

La medida obligatoria se introdujo en medio de un aumento de casos en el país, que fue uno de los primeros en el mundo más gravemente afectados por la pandemia en la primavera de 2020.

En un comunicado emitido por el gobierno el miércoles, el primer ministro Mario Draghi dijo: «Queremos frenar el crecimiento de la curva de contagios y empujar a los italianos que aún no se han vacunado a que lo hagan. Actuamos en particular en los grupos de edad con mayor riesgo de hospitalización para reducir la presión sobre los hospitales y salvar vidas».

Draghi argumentó que la nueva medida, con vigencia inmediata y hasta el 15 de junio, es necesaria para «preservar el buen funcionamiento de los hospitales y, al mismo tiempo, mantener abiertas las escuelas y las empresas».

Italia, uno de los países más afectados en Europa

Italia ha registrado más de 138.000 muertes por coronavirus desde que comenzó el brote en febrero de 2020, la segunda cifra más alta en Europa después de Reino Unido. El miércoles registró 189.109 nuevos casos de covid-19, un aumento récord desde el comienzo de la pandemia, según datos del Ministerio de Salud.

Los trabajadores no vacunados que tienen 50 años o más corren el riesgo de ser multados con entre 600 y 1.500 euros, según el nuevo decreto de coronavirus de Italia, dijo el jueves una fuente del gobierno a CNN.

Después de cinco días perderán su salario pero no serán despedidos. Esto significa que pueden recibir su pago nuevamente si se vacunan.

Para los mayores de 50 años no vacunados que estén desempleados o jubilados, habrá una multa de 100 euros, dijo la fuente. El texto final del decreto aún no se ha publicado.

Alrededor del 74% de los italianos han recibido al menos dos vacunas y el 6% solo una, según Our World in Data. Alrededor del 35% ha recibido una tercera dosis de refuerzo.

Otros países con vacunación obligatoria

Italia se une a otros países de Europa al hacer la vacunación obligatoria. Austria ha anunciado planes para que la vacunación sea obligatoria para los mayores de 14 años a partir del próximo mes, mientras que los mayores de 60 años en Grecia también deberán vacunarse a partir del 16 de enero.

Mientras tanto, en Francia, el primer ministro Jean Castex dijo el jueves que el propuesto pase de vacuna del país sería «mucho más efectivo» que la vacunación obligatoria, en una entrevista con BFMTV, afiliada de CNN.

Sus comentarios se produjeron después de que los legisladores de la cámara baja de Francia aprobaran el jueves un proyecto de ley que pretende hacer obligatorio que las personas muestren pruebas de estar vacunadas para acceder a muchos lugares públicos y al transporte público interregional. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Senado, eliminaría la opción de poder mostrar un resultado de prueba negativo en su lugar.

Castex dijo que el “objetivo del país es vacunar a la gente, no llenar las arcas del Estado”.

“El objetivo es la mayor cantidad de personas vacunadas posible. La vacunación obligatoria es un medio, una herramienta, una herramienta definitiva”, agregó el PM.

Dio el ejemplo de algunas personas en barrios de bajos ingresos que pueden optar por evitar la atención médica en general y que no se oponen ideológicamente a la vacunación.

«Multar a personas así no nos ayudará a lograr nuestros objetivos [de vacunación]», dijo Castex.