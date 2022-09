Organizaciones y líderes políticos mundiales rindieron homenaje a la reina Isabel II

La Unión Europea (UE), el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y los líderes de varios países rindieron este jueves homenajes y expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la reina británica Isabel II, ocurrido a los 96 años en su residencia de Balmoral, en Escocia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó el fallecimiento de Isabel II, «más que una monarca» y cuya labor a lo largo de más de siete décadas «ha definido una era» a nivel mundial.

«En un mundo de cambios constantes, fue una presencia constante y un motivo de tranquilidad y orgullo para generaciones», declaró Biden en un comunicado firmado junto a su mujer, Jill.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó una foto de la soberana en Twitter y la describió como quien «encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años» y a quien recordará como «una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una huella duradera en su país y en su siglo».

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la consideró «una buena amiga» del organismo.

«Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, admirada en todo el mundo por su liderazgo y devoción. Fue una buena amiga de Naciones Unidas y una presencia tranquilizadora durante décadas de cambio. Su inquebrantable dedicación de por vida será recordada durante mucho tiempo», tuiteó, junto con una foto de Isabel II hablando desde el palco de la ONU.

«Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. En nombre del pueblo de Ucrania, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la Familia Real, todo el Reino Unido y el Commonwealth por esta pérdida irreparable. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes», tuiteó, por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El jefe del Gobierno de Alemania, el canciller Olaf Scholz, resaltó, por su parte, el compromiso de la reina en favor de la «reconciliación» después de «los horrores de la Segunda Guerra Mundial». «Fue un modelo a seguir e inspiración para millones de personas, también aquí en Alemania», indicó y agregó que «se le echará de menos, también su maravilloso humor».

