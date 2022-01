OTAN firmó con Ucrania un acuerdo de cooperación en seguridad cibernética

La OTAN firmó este lunes un acuerdo para reforzar su apoyo a Ucrania en seguridad cibernética, después que un ataque de piratería contra ese país hizo aumentar los temores de una eventual acción militar por parte de Rusia, lo que constituye un episodio más de la tensa relación rusa con los países europeos y Estados Unidos, nucleados en la Alianza Atlántica, tema que será abordado mañana en un encuentro que mantendrán en Moscú los ministros de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y de Alemania, Annalena Berbock.

Tras el hackeo masivo contra Ucrania el viernes, el jefe de la Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN, Ludwig Decamps, dijo que con este acuerdo reforzado se profundizará la colaboración de la alianza atlántica «con Ucrania para apoyarlos en la modernización de sus servicios de comunicaciones y tecnología de la información».

En tanto, la ministra de Exteriores de Alemania propuso este lunes asistencia a Ucrania para investigar los ciberataques del viernes, cuando varios sitios web gubernamentales dejaron de funcionar durante varias horas mientras el portal del Ministerio de Educación y Ciencias ucraniano advertía sobre un presunto robo masivo de datos personales de ciudadanos.

NEW: #NATO & #Ukraine sign agreement on enhanced technical cooperation.🤝

It includes a Knowledge Sharing Initiative where experts share knowledge of NATO practices in developing capabilities in the Command, Control, Communications & Computers domain.https://t.co/YAR8o0oaAq pic.twitter.com/1gjpDegNFF

— Oana Lungescu (@NATOpress) January 17, 2022