Otra operación contra el Grupo Indalo

“Alconada Mon nos ha decepcionado una vez más porque teníamos el mejor concepto de él. Ahora insiste con este artículo que es falso, no desapareció información de la AFIP y tampoco es clave esa documentación” a la que se refiere advirtió Eduardo Favier Dubois, abogado del Grupo Indalo.

Según consignó este martes La Nación “en un giro inesperado que podría causarle pérdidas millonarias al Estado nacional, la documentación que sustenta el reclamo de la AFIP en contra de Oil Combustibles, la petrolera de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, no aparece”.

“No desapareció ninguna documentación de la AFIP ni es clave esa documentación” explicó Favier Dubois en C5N y siguió: “El original está y siempre estuvo en la AFIP. Jamás hubo peligro con esa documentación”.

Según explicó el letrado “no es clave por que el legajo de la AFIP sobre esta deuda ya fue verificado, ya hay sentencia firme en el juicio, hoy no hace falta para nada, es más se podría tirar si se quisiera porque el original estuvo y está siempre en la AFIP, en el legajo hay copias. Ese legajo lo pidió la propia empresa para lograr un avenimiento, para lograr un acuerdo con la AFIP como todo deudor concursado o quebrado para poder llegar a un plan de pagos y pagar hasta el último peso”.

“Entonces la documentación jamás desapareció, estaba en un lugar oficial como son los peritos de la Corte y hoy ya está de nuevo en el juzgado y el original siempre estuvo en la AFIP, cuando la AFIP se tiene que presentar a verificar presentan el original, le dejan una copia al síndico y se lo vuelve a llevar. Jamás estuvo en peligro esa documentación”, insistió.

Favier Dubois advirtió además que la nota de La Nación incluye “una mentira todavía mayor que es decir que los síndicos se apresuraron en presentar la demanda contra la AFIP, quien destruyó a la empresa, por el contrario ya se les había vencido el plazo vencido para presentar la demanda, o sea no fue prematuro sino con el plazo vencido”.

Por su parte Alberto Spota, uno de los abogados de López advirtió que “aquí se montó un discurso que en los hechos no se corrobora en absoluto con las constancias que están saliendo a la luz semana tras semana”.

Y siguió: “Son notas que están plagadas de errores de todo tipo, ojalá que sean involuntarios. El discurso mediático no se corresponde con lo que se ve en las causas penales y comerciales. Por un lado va la verdad jurídica y por otro lado lo que quieren montar mediáticamente. Quieren sacar a relucir que había desprolijidades cuando no las hay. La prueba pericial demostró que no hubo ningún incumplimiento fiscal por parte del Grupo Oil, esa pericia fue firmada por los peritos de parte y también el perito de la AFIP y del Ministerio Público, no dijeron nada”.