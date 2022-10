Otro bombardeo causó un nuevo apagón en la central nuclear de Ucrania ocupada por Rusia

Una central nuclear del sur de Ucrania ocupada por tropas rusas quedó sin suministro eléctrico externo durante horas por segunda vez en pocos días debido a un bombardeo, lo que vuelve a evidenciar los peligros de un desastre radiactivo, informaron el Gobierno ucraniano y el jefe de los inspectores nucleares de la ONU, el argentino Rafael Grossi.

El nuevo incidente «refleja cuán precaria es la situación», dijo Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en su cuenta de Twitter, un día después de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir la situación en torno a la planta.

La central nuclear de Zaporiyia, en poder del Ejército ruso desde mazo pasado, está en el centro de temores internacionales de que las hostilidades que se libran en sus proximidades provoquen un accidente atómico catastrófico, con una fuga radiactiva con posibles consecuencias para toda Europa, según han alertado expertos.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022