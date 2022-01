Otro sindicalista denunció persecución macrista: «Sufrí 11 allanamientos»

Siguen las acusaciones del arco sindical contra la gestión del expresidente Mauricio Macri por persecuciones judiciales y mediáticas a dirigentes y organizaciones gremiales.

Tras conocerse los videos filtrados del exministro de Trabajo Marcelo Villegas, una catarata de sindicalista salieron a exponer supuestos hechos de persecución sufridos durante la era macrista.

Juan Pablo «Pata» de UOCRA, Roberto Baradel de SUTEBA, Omar Plaini de Canillitas y Pablo Moyano de Camioneros son tal vez los casos paradigmáticos de lo denunciado, pero son otros varios los que se animaron relatar lo vivido.

Uno de ellos es Héctor «Etín» Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), el gremio de los trabajadores lácteos.

«Sufrí once allanamientos, nada menos que once, no solamente en nuestra organización sino yo en forma particular y fuimos perseguidos permanentemente. Tuvimos nuestras cuentas bloqueadas y todo se hace para intimidar, para molestar», recordó.

«Vivíamos seguidos por gente todo el tiempo», aseguró Ponce, que hace días asumió un nuevo mandato en la ATILRA por decisión del voto de los afiliados.

El dirigente apuntó al aire de AM 750 contra el expresidente Macri y dos funcionarios de alto rango del gobierno que comandó al país durante 2015 y 2019.

En esa línea, Ponce reveló que el gobierno macrista expresó intenciones de hacer desaparecer a la ATILRA y nombró a Gustavo Lopetegui y Mario Quintana como artífices de esa estrategia.

«Un grupo pequeño de empresarios en presencia del ministro Etchevehere (Agroindustria) pidió la desaparición del sindicato», contó el gremialista y aseguró que tanto él como la organización sindical que representa fueron víctimas de amedrentamientos, como persecuciones, espionaje y allanamientos.

El sindicalista nombró Quintana y Lopetegui, quienes tienen relación con la industria láctea debido a su rol de empresarios en Pampa Cheese.

«Lopetegui estuvo al lado del presidente, jugaba en un mostrador y en el otro», sostuvo y afirmó que está dispuesto a «pagar el precio» para «vivir con dignidad».

Ponce señaló que se encuentran evaluando presentarse ante la Justicia de manera particular como sindicato y en manera conjunta en acción con los gremios que integran la CASIA (sindicatos de la alimentación) y la CSIRA (sindicatos de la industria).