Otros 12 camiones con ayuda humanitaria ingresaron a Gaza

La Media Luna Roja Palestina informó este jueves que un convoy de 12 camiones con agua, alimentos, medicinas y material sanitario ingresó a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah, fronterizo con Egipto, donde se acumula toda la asistencia humanitaria enviada por la comunidad internacional en las últimas semanas para aliviar el bloqueo israelí, agravado tras el ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre pasado.

El organismo precisó que desde el sábado pasado, cuando ingresó la primera misión, un total de 74 camiones atravesaron el paso de Rafah, pero ninguno de ellos trasladó combustible, elemento clave para hacer funcionar los generadores eléctricos, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

La vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Unrwa), Tamara al Rifai, había asegurado el martes que si no obtenían combustible no iban a poder trabajar ni tampoco recoger la ayuda, aunque por el momento la agencia se mantiene operativa.

Asimismo, puntualizó que unas 12.000 personas se encuentran resguardadas en el Hospital Al Quds de la Media Luna Roja Palestina en la Franja de Gaza, un exiguo territorio de 362 kilómetros cuadrados donde viven hacinadas unos 2,4 millones de personas.

«Buscaban seguridad después de perder sus hogares y a sus seres queridos y ahora necesitan desesperadamente suplir las necesidades más básicas en medio de una agresión que continúa por vigésimo día consecutivo», expresó el organismo.

