Pablo Ansaloni: “Que nos den elecciones en UATRE, el que pierde se va”

El diputado nacional Pablo Ansaloni eligió Mundo Gremial para romper el silencio y responder a las acusaciones de supuestas estafas y asociación ilícita en la obra social de los trabajadores rurales.

En exclusiva, el vicepresidente de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) desafió a José Voytenco, titular de la UATRE, a convocar a elecciones para que “los trabajadores dedican quiénes los tienen que conducir”.

Ansaloni asegura que desde hace cinco meses no lo dejan ingresar a la sede de la obra social, a pesar de cinco fallos que lo ratificaron en su cargo hasta enero de 2024. Fuerte llamado a la unidad y el consenso.

MG: ¿Qué podés decir sobre las denuncias de Voytenco en tu contra por supuesta estafa y asociación ilícita en la OSPRERA? Te acusa de quedarte con 10.5 millones de pesos de la obra social.

PA: Tanto quien te habla como los compañeros de Consejo Directivo de OSPRERA estamos a disposición de la Justicia y siempre lo vamos a estar. En poco tiempo se va a saber la verdad y los que han hecho daño, con los beneficios que tendrían que ser de los trabajadores rurales, serán los que tendrán que dar respuesta a la Justicia.

MG: Si no existe tal delito, ¿qué intereses persiguen los denunciantes?

PA: El único interés de ellos es no dejarnos asumir en el Consejo Directivo de OSPRERA mintiéndole a los trabajadores rurales. Se arrogan que ha ellos los eligió Ramón Ayala, a nosotros también nos eligió Ramón Ayala. Nosotros queremos la unidad de todos los auténticos trabajadores, y como ellos no saben hacer otra cosa, porque siempre fueron empleados administrativos, no saben cómo conducir el gremio. Nosotros somos los auténticos trabajadores rurales y los compañeros saben que siempre hemos dicho la verdad, y nada más que la verdad.

MG: ¿En qué momento se produce el quiebre en la organización y se desató la interna?

PA: Fue por un mal manejo de ellos, y viendo que las bases no les responden y dejando afuera a la provincia de Buenos Aires de toda la conducción, y seguramente cuando fuimos electos por los votos de los compañeros congresales. Nadie discute la legalidad, pero sí lo legítimo. Ellos no son legítimos. Por eso queremos llegar a un punto donde nos encontremos todos peleando por la unidad y que cada cual haga lo que tenga que hacer. Ojalá nos den elecciones y que los trabajadores y trabajadoras decidan quiénes los tienen que conducir.

MG: ¿Qué se podría haber hecho para evitar esta situación?

PA: Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. El 8 de octubre cuando el secretariado nacional dijo que José Voytenco iba a ser el presidente de OSPRERA cada uno de los compañeros del Consejo le dimos el apoyo para conducir los destinos del gremio y vieron una sombra que asomaba y de la cual tuvieron temor. Encontraron un Consejo Directivo de OSPRERA muy unido que lucha por los intereses de los trabajadores rurales y ellos no saben porque no conocen lo que es estar en una asamblea, no conocen lo que es el frío, el hambre porque siempre fueron empleados administrativos y por ende recibieron órdenes de quienes conducían y quisieron usar los métodos de usos y costumbres y hubo gente que le dijo ‘basta de dictadura’, ‘basta de aprietes’, queremos un gremio democrático que cada uno pueda expresarse de la manera que quiera y por sobre todas las cosas siempre respetando los intereses de los trabajadores rurales.

MG: Hace días, el sector de Voytenco denunció que quisiste tomar la sede de la OSPRERA para eliminar pruebas que te comprometen, ¿qué podés decir?

PA: Es totalmente falso, hace cinco que estamos afuera. Desde el 8 de octubre no nos dejaron entrar nunca más al edificio. Los compañeros que vinieron a acompañarnos son auténticos trabajadores y vinieron a festejar la decisión de la Justicia que nos avaló en cada uno de nuestros puestos. Nos acompañaron todos trabajadores de las bolsas la cual es nuestra cuna porque nosotros venimos de ahí. Nosotros somos reales trabajadores y vinieron a acompañarnos para asumir y cuando llegamos nos encontramos que nada tiene que ver con el gremio, eran barrabravas y seguridad que se confundieron de gremio, este es el gremio de los rurales. Eso habla de la mala conducción de nuestros dirigentes. No critico a los que estaban acá poniendo la cara por ellos, critico a los dirigentes que no dieron la cara para venir a hablar con los auténticos trabajadores rurales que estaban acá. Tengo elementos de prueba con número de afiliados y de DNI para demostrar quién era cada uno de los que estaban con nosotros. Qué pruebas vamos a sacar si hace 5 meses que no entramos.

MG: Voytenco informó sobre tu expulsión del gremio por comentarios antisemitas. ¿Cómo enfrentaste esa situación?

PA: No existió ninguna expulsión. Son todas mentiras que se van a ir cayendo con el tiempo, donde yo no le falté el respeto a nadie. Fue un video editado, y eso ya pasó a otro escenario y fui y me senté con el presidente de la DAIA le pedí las respectivas disculpas del caso. Fue simplemente una mentira falaz de Voytenco y compañía que se les vuelve a caer. Los que tienen miedo que encontremos papeles son ellos. Que nos den elecciones, nosotros tenemos mandato hasta el 2024. El que pierde se va.

MG: Entre todas estas acusaciones, ¿qué opinión tenés de Voytenco?

PA: No lo conozco a Voytenco. Nunca lo conocimos. Siempre fue un compañero a la distancia y siempre fue un compañero que nos tuvo mucho respeto a nosotros. Él decía que éramos nosotros lo que teníamos que conducir los destinos del gremio, y que hoy seguramente estará aturdido por toda esa gente que le está sacando provecho a nuestra institución que no tienen nada que ver con los trabajadores rurales.

MG: ¿Cuál debe ser el futuro de la organización sindical?

PA: Primero, la unidad y el consenso de cada uno de los compañeros del interior, respeto para con todos ellos y sentarnos en una mesa y decidir si a través de las urnas o esperar hasta el 2023 para que todo sea orgánico y disciplinado como tiene que ser y respetando por sobre todas las cosas el estatuto. Nosotros somos respetuosos del estatuto, le pedimos a ellos que también lo sean y que obedezcan a la Justicia. Jamás vamos a desobedecer a la Justicia por eso estamos a disposición de la Justicia.

MG: ¿Qué pensaría “Momo” Venegas de esta situación de la UATRE?

PA: Nunca hubiese pasado esto con el “Momo” porque era un auténtico conductor. Se debe sentir avergonzado por algunos compañeros que integran el secretariado y por las actitudes que están llevando adelante. Él era un verdadero conductor con todas las letras y un auténtico bolsero como quien te habla. Jamás le hubiese faltado el respeto a los trabajadores rurales. No hablo de Ansaloni ni Acevedo ni Cáceres ni Caballero, ellos le están faltando el respeto a los trabajadores rurales de todo el interior del país que son los que nos pagan los sueldos a cada uno de nosotros. Hablo por parte del secretariado no lo involucro a todo en su conjunto.

MG: ¿Qué riesgos creés que pueden llegar a correr los trabajadores y los afiliados con todo lo que está pasando en la UATRE y OSPRERA?

PA: Están tirando treinta años por la ventana, hemos retrocedido. Nosotros buscábamos cada vez capacitar más a los trabajadores. Seguramente se perderá capacidad de discusión del salario, capacidad de discusión en salud. Hemos retrocedido porque hoy hay un gremio que es una cáscara vacía. Desde el fallecimiento del compañero Ernesto Ramón Ayala no hay nadie en el gremio. Voytenco conduce desde una oficina donde hay un seudo que está a su alrededor que lo aturde y no lo deja ver el bosque.

La Superintendencia de Salud nos sigue reconociendo a nosotros como autoridades y ellos siguen insultando a cada uno de los hombres y mujeres de la política. Hay que entender, y ellos no lo entienden, es que no hay solución gremial si no hay solución política. Eso tienen que entender.

Siempre se dice que ‘solo el pueblo salvará al pueblo’, bueno ‘solo los trabajadores y las trabajadoras rurales, salvarán a nuestra institución’. Y ellos no son trabajadores rurales.

MG: Ustedes asisten al sindicato, de hecho ahora estamos en el sindicato, y Voytenco que es el secretario general, ¿no viene?

PA: Tuvimos una reunión de Consejo Directivo donde lo hemos esperado al compañero Voytenco pero no se ha hecho presente y lo volvimos a convocar para otra reunión.

MG: ¿Y cómo es la solución a todo esto?

PA: Nosotros tenemos mandato hasta 2024 en OSPRERA. Queremos encontrar el camino de la unidad y del consenso. Si así no lo fuera, serán los trabajadores rurales los que decidirán el destino del gremio y seguramente para ser legítimo tendremos que ir a una elección.

Tanto yo como vicepresidente, como los compañeros Carlos Caballero (Tesorero), Marcelo Acevedo (Secretario de Acción Social) y Marcelo Cáceres (Secretario de Actas) fuimos electos con electos con mandato hasta el 2024 por Ramón Ayala y todo el secretariado en su conjunto, y nuestro estatuto dice que tenemos que cumplir nuestro mandato hasta el 9 de enero de 2024 y lo volvió a ratificar la Justicia con cinco fallos a favor nuestro en donde nos han depositado judicialmente la llave de nuestra institución.

Nosotros debemos ser muy respetuosos de eso e invitar a cada una de las trabajadoras y trabajadores del interior del país a la unidad por el bien de la institución e inclusive al mismo Voytenco.