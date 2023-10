Pablo Descalzo: «La unidad es la única salida y no componer nuevas canciones hacen que uno se vuelva conservador»

Pablo Descalzo es candidato a intendente de Ituzaingó por Unión por la Patria y busca reemplazar a su padre en ese rol que ocupa hace 27 años. Actualmente es su jefe de gabinete. Componer nuevas canciones, como propuso el gobernador Axel Kicillof, es una de sus propuestas aunque con la premisa principal de armar un gran frente de unidad contra Javier Milei. Autocrítica y un fuerte eje en el desarrollo de ciencia y seguridad en su municipio son los pilares que acompañan su campaña.

-¿Cómo se prepara para este spring final de campaña en Ituzaingó? ¿Qué es lo que le dicen los vecinos en sus recorridas?

-La relación con la gente se nota que es en muy buen término. Es cierto que hay una principal preocupación con economía y seguridad.

Pero los municipios podemos contribuir con herramientas de seguridad, como lo son el botón antipático, las alarmas vecinales, que ya tenemos más de 500 y vamos a seguir instalando. Desde hace un año que trabajamos una reforma del software del anillo digital, donde tenemos más de 500 cámaras en el municipio.

También sumamos más de 80 motovehículos, y articulamos acciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener más efectivos policiales. Deberíamos tener unos 800 oficiales de la policía. Este es el objetivo.

Pero no queremos abandonar la idea de tener policías locales, son los intendentes quienes tienen el vínculo y los barrios quienes tienen sus particularidades, creemos en tener un control más cercano hacia las fuerzas.

-¿Eso significaría que cada municipio tenga su policía y disolver la bonaerense?

No. La Policía Bonaerense tiene que existir, pero tenemos que tener también una fuerza local. Fue una buena experiencia cuando lo probamos.

-¿Supongo que manejan encuestas, cómo les dan? Justo mencionó dos temas que aparecen como las principales preocupaciones, especialmente en el conurbano.

-Sí, tenemos encuestas y nos dan muy bien.

-El tema de la inseguridad es algo que veo mencionar en casi todos los candidatos de la provincia, y lo empezamos a escuchar de dirigentes como Cristina Kirchner o Axel Kicillof, que antes no le daban prioridad en sus discursos.

– Notamos una gran inversión desde la provincia, se ha puesto el ojo, no solo los recursos, sino que también han modificado la metodología en cuanto a la formación. Los oficiales llegan con otra formación, se han incorporado materias que antes no estaban, el vínculo y respeto con el ciudadano no es tan mecánico como antes. Nosotros lo vemos de una manera más cercana.

Recibimos 136 policías que ya están trabajando. Tenemos una nueva aplicación para celulares, una botonera que te permite solicitar de manera directa la fuerza de seguridad que uno pretenda. También tenemos una aplicación que se llama para víctimas o testigos de violencia de genero. Y pusimos nuestra prioridad en estudiantes de primario o secundario que nos cuentan que cuando van de sus hogares a la escuela son víctimas de acoso callejero. Todavía hay algún sonso que cree que hacer eso es divertido, cuando no lo es.

-Hay otro tema más que se fue colando en las últimas semanas en los medios a nivel nacional y que como candidato a intendente y parte de la gestión actual en Ituzaingó te quiero preguntar, que es el escándalo de Insaurralde, quien también fue intendente y muchas de las irregularidades señaladas tienen un posible punto de partida a partir de corrupción desde ese rol. ¿Qué reflexión te genera?

-Son actitudes impúdicas, la de Insaurralde, la de Melconian, le hacen daño a la política. Todos los días los vecinos nos encuentran en el barrio a nosotros, saben cómo nos manejamos, somos respetuosos de la actividad que llevamos adelante. Lo hacemos con mucho amor. Son indignantes para la responsabilidad que uno tiene que es la bendición popular, le hacen mal a la población en especial.

-En la vereda de enfrente está el candidato de JxC, Di Castelnuovo, que si suma todos los votos de su rival en las PASO queda como la fuerza ganadora por menos de un punto. Teniendo en cuenta que Descalzo (padre) gobierna hace 27 años, ¿es una alarma para el peronismo? ¿Cómo ves sus propuestas?

– Desde que tengo uso de razón que vienen diciendo que el peronismo de Ituzaingó está por perder. No me gusta hablar mucho del rival porque entiendo que quieren lo mejor. Pero sólo los vi hablar de eso de la dinastía, pero la gestión de Alberto Descalzo no la construyó sólo, la ha construido con los vecinos.

Ituzaingó tiene 67 establecimientos educativos, donde 47 se hicieron bajo esta administración. Llevamos hechas 2512 cuadras de asfalto, nos quedan por hacer 400 y es lo que vamos a hacer. Tenemos un 70% de cloacas y un 55% de agua corriente, cuando antes no había nada de todo esto. Queremos cumplir en los próximos 4 años para que todos los vecinos gocen de estos servicios. Queremos que se siga desarrollando con inversión privada, le abrimos las puertas. Pero hemos hecho una ordenanza para que cada vez que se instala una inversión acá, el 80% (por esta ordenanza) del personal que se toma tiene que ser vecino o vecina de Ituzaingó con no menos de 2 años de residencia. Ha crecido mucho la inversión privada. Es el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de acá. Y tiene que ser redituable para todos.

– ¿Y en materia educativa, que también es una manera de dar posibilidades y disminuir la inseguridad?

-Trabajamos mucho, hemos inaugurado el Centro Regional Universitario. Tenemos unas 98 aulas, y buscamos ampliar la oferta académica, los pilares de la educación en Ituzaingó son tecnología, ciencia e innovación. Y creemos en la educación pública.

-Hablamos de tu rival de JxC, ¿y del fenómeno Milei? ¿Ves una fuerza sólida en Ituzaingó de La Libertad Avanza?

-Es una fuerza competitiva la de Milei. Ahí tenemos que revisar nuestras conductas, porque de ahí surgen fenómenos como Milei, que le hacen mucho daño al país. Hay que hacer autocríticas.

-¿Es por eso que Massa está pidiendo unidad nacional?

-Yo creo que lo que está transmitiendo Massa es la postura de adoptar una situación compleja de Argentina y el mundo. Creo que construir la unidad nacional es la única forma que nos va a sacar adelante. El peronismo dice ‘primero la patria, después movimiento y por ultimo los hombres’. Habla de los dirigentes, tenemos la responsabilidad de gobernar y asumir esa como la primera verdad. Tiene que aparecer la política como la herramienta que resuelve los problemas de la gente.

-Hablando de unidad, hubo anuncios de Massa que generaron reclamos de algunos municipios por la necesidad de fondos para asumir, por ejemplo, el pago de una suma fija. ¿Tenés diálogo con él, qué opinión tenés respecto del apoyo del Gobierno Nacional y provincial a los municipios?

-Venimos hablando con el gobernador y el ministro de economía, Massa fue intendente y conoce la realidad de los municipios y confiamos y creemos que va a llegar una ayuda para que los municipios hagan frente a las demandas que estamos teniendo. La educación, salud, cultura y deporte eran temáticas que antes no eran abordadas por municipios, y hoy nos ocupamos de todo eso. La discusión del famoso fondo del conurbano se tiene que dar. Confío que Massa va a ser presidente de los argentinos, creo que va a llegar eso.

-¿Hay que componer una nueva canción, como dijo Kicillof?

-Es necesario componer una nueva canción. No podemos cantar siempre las mismas canciones. El vecino quiere progresar, superarse, y nosotros si bien queremos cuidar los derechos adquiridos, tenemos que ir por más derechos, por salarios justos, más empleos, una distribución de la riqueza que no tenga que ver sólo con dinero sino con la cultura, el deporte. Y la situación difícil no se saca con menos Estado sino con más Estado, pero no más nombramientos, más políticas públicas, más participación ciudadana, gobernar una ciudad, una provincia, un país, eso está por delante. Lógicamente uno tiene su apego, su formación ideológica, y en eso tiene un anclaje, pero las necesidades van a buscar progreso, no escribir nuevas canciones hace que uno se vuelva conservador.

-Lo último que le quiera decir a los vecinos de Ituzaingó.

-Que confíen que Ituzaingó va a seguir creciendo. Antes cuando preguntaban por Ituzaingó pensaban en Corrientes, hoy es reconocido por muchos distritos del conurbano, prolijo, ha crecido, es una oportunidad para inversiones, hay más trabajo, y siempre vamos a proteger lo que nos hace distintos que es nuestro verde, nuestro arbolado público.

También queremos más derechos con la salud, apertura de nuevos centros, está el Hospital Bicentenario a partir de diciembre, queremos más jardines maternales y queremos que Ituzaingó se transforme en una meca saludable.

JD / Gi