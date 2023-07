Pablo González reclamó a la oposición ‘que explique qué piensan hacer con YPF’

Pablo González, presidente de YPF.

El presidente de YPF, Pablo González, instó este miércoles a los candidatos presidenciales de la oposición a que expliquen qué piensan hacer con Vaca Muerta en el caso de llegar al Gobierno nacional y fustigó nuevamente a la gestión llevada adelante durante la administración de Mauricio Macri, que endeudó a la compañía, despidió trabajadores y bajó la producción de gas y petróleo.

El titular de la petrolera -en una entrevista en Radio Nacional, de la que participó la agencia Télam-, se refirió al presente de la compañía, los planes de desarrollo de los recursos en las áreas no convencionales y convencionales, así como sobre el futuro de YPF de cara a las elecciones.

«No veo que ningún candidato a presidente de la oposición diga qué piensa de YPF, qué piensan hacer con una sociedad mixta con el 51% del Estado que el año pasado ganó 2.200 millones de dólares y que tiene el 40% del acreaje de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo», dijo González.

El también precandidato en Santa Cruz a Senador nacional de Unión por la Patria afirmó que «YPF no va a ser igual ahora que con (Patricia) Bullrich o con (Horacio Rodríguez) Larreta» por lo que volvió a pedir que expliquen «con que políticas energéticas vienen y si quieren privatizar la compañía»

«Durante los cuatro años (de Macri) bajó la producción, aumentó la deuda, despidieron trabajadores. Había una clara estrategia de achicar YPF. Por eso es importante que digan qué va a pasar ahora».

En otro tramo de la charla, González se refirió a la iniciativa para la producción de Gas Natural Licuado (GNL) junto a la firma malaya Petronas, que aguarda la aprobación de un marco regulatorio que se encuentra en debate en el Congreso, una iniciativa que requiere el acompañamiento de los bloques de oposición.

Vaca Muerta, la gran apuesta de YPF.

«Cuando tratamos las leyes que sentaron las bases del desarrollo de Vaca Muerta casi toda la oposición nos acompañó y espero que lo vuelvan a hacer porque el GNL es una gran oportunidad que tiene el país y veo una voluntad política en general de avanzar en una política de Estado», consideró González.

Al respecto manifestó que espera que el proyecto de promoción de la producción de GNL «tenga dictamen la semana que viene» para que lo pueda tratar Diputados en las próximas semanas y que luego pase al Senado, de manera de «poder estar licitando antes de fin de año» las obras y arrancar con la inversión inicial de US$ 10.000 millones

Sobre otro de los proyectos que trabaja YPF, el presidente de la compañía precisó que el avance de la exploración en la formación no convencional de Palermo Aike «va a cambiar la ecuación energética de Santa Cruz y de la Argentina, porque hay un mundo que reclama energía».

«Desde allí -explicó-, podemos evacuar la producción por Punta Loyola o Punta Quilla e ir al Pacífico donde se encuentra una de las mayores demandas del mundo que son los países del sudeste asiático».

En Palermo Aike, una formación con un potencial de 130 trillones de pies cúbicos y 6 billones de barriles de petróleo, YPF en sociedad con la Compañía General de Combustibles (CGC) comenzarán en la segunda quincena de agosto la perforación de un primer pozo con 200 etapas de fractura y unos 4.000 metros de longitud, cuyos resultados se conocerán a comienzos del año próximo.

Al ser consultado sobre las alarmas en Vaca Muerta de empresas de servicios locales y grandes compañías de servicios especiales sobre trabas a las importaciones de insumos o repuestos para las operaciones, González admitió que «es un problema, que se trabaja a través de la Gerencia de Desarrollo de Proveedores con las miras de las importaciones de nuestros proveedores y abriendo otras posibilidades».

«Estamos teniendo en cuenta que el Banco Central tiene disponibilidad de yuanes y estamos buscando proveedores chinos que estén en Vaca Muerta para pagarle con esa moneda, pero no hay una solución milagrosa ahí pero trabajamos con las autoridades para que no se nos caiga la actividad y no perder el empujón con el que estamos viniendo», señaló.

Sobre el desarrollo del plan de inversiones a pesar del contexto macroeconómico complejo, González afirmó que «YPF no es una isla y también estamos teniendo algunos inconvenientes más allá que hay una política energética y un Estado nacional que nos viene acompañando muy fuerte».

El presidente de YPF defendió la política de precios de los combustibles En la entrevista con Radio Nacional, González rechazó que YPF pueda contener los aumentos de precios por sobre el resto de las compañías, pese a participar en ese mercado con más del 50% de las ventas de combustibles al segmento minorista. «No podemos desfinanciar a YPF: todo lo que cobra lo invierte en más producción. Si regalamos la nafta nos vamos a quedar sin combustibles y nos quedamos sin desarrollo de recursos como el de Vaca Muerta», enfatizó el dirigente santacruceño. «Claramente la mayoría de los productos que integran la canasta crecieron todos más que la nafta. Hay muchos temas que influyen en los precios mucho más allá del precio del combustible», agregó González. «Lo peor que nos puede pasar es la escasez, pero en este contexto es un problema que está dentro de la macroeconomía, en la cual YPF sostiene a sus empleados, sus 1700 estaciones de servicios, más de 3.000 camiones, en un contexto inflacionarios en el cual debe asegurar que no se quede sin combustible el país». En la misma línea, completó: «Un café vale más que un litro de nafta, el precio no lo puede fijar la empresa que es el 53% del mercado de combustibles, cuando los demás aumentan e YPF no lo hace nos tiran la demanda y nos quiebran las estaciones como pasó el año pasado con el gasoil, porque el resto también maneja mercado». González dijo que «en ningún país del mundo es gratis la nafta», pero más allá de eso «hay una diferencia interanual donde el combustible esta más abajo del resto de los productos. Si hay inflación de 8, la nafta está aumentando un 4%». A fines del año pasado, YPF junto a las empresas Raizen, Pan American Energy y Trafigura acordaron con el Gobierno nacional la integración de los combustibles de venta al público al programa Precios Justos, por el cual asumieron el compromiso de cumplir con aumentos mensuales del 4% hasta agosto.

A pesar de las dificultades, aseguró que al momento de presentarse los resultados financieros del segundo trimestre, a comienzos de agosto, YPF «va a mantener el Ebitda positivo» como viene ocurriendo en los últimos cinco períodos, y va a «continuar el plan de inversión de este año de US$ 5.000, de los cuales US$ 2.300 se destinan al no convencional».

En 2022, la compañía cerró con ganancias netas de US$ 2.200 millones, un Ebitda positivo de US$ 5.000 millones, y tuvo que revisar sus inversiones al alza hasta alcanzar los US$ 4.100 millones, lo que en conjunto permitió alcanzar el alza de producción más alta de su historia.

Como parte de esos proyectos de desarrollo, González se refirió a la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, cuyos detalles serán debatidos en una audiencia pública convocada para el 17 de agosto en la provincia de Río Negro, en la que se debatirá el estudio de impacto ambiental de la obra.

«Tenemos un compromiso ambiental muy fuerte. El hecho de cotizar en la en bolsas internacionales nos lleva a defenderlo a rajatabla. Por eso vamos a seguir adelante con este proyecto que permitirá llevar hasta los 360.000 barriles diarios a Punta Colorada«, en la costa rionegrina y que «va a generar una inversión muy grande y mucho trabajo» en la provincia.