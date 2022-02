Pablo Mirolo celebró volver a encender el fuego salamanquero

El intendente de la ciudad de La Banda, Pablo Mirolo, junto al viceintendente Roger Nediani, el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera y la subsecretaria de Desarrollo Humano, Valeria Chazarreta, brindó una conferencia de prensa donde manifestó sus espectativas sobre la XXX Edición del Festival Nacional de la Salamanca.

En primer termino, Mirolo destacó: «Poder realizar el festival en este contexto de pandemia no era fácil, era un doble desafío para la Comisión Organizadora, por eso quiero agradecer a cada uno de sus miembros, pero sobre todo a nuestros obreros y empleados municipales quienes son los que trabajan denodadamente para que este festival pueda llevarse adelante; es un festival que alcanzó un nivel de profesionalismo importante donde el 70% del trabajo lo realizan nuestros obreros y empleados municipales y a ellos quiero agradecerles profundamente al igual que a nuestros funcionarios de la municipalidad de La Banda que siempre están predispuestos para nuestro festival».

Sobre el 30° Aniversario del Festival el jefe comunal manifestó: «Para nosotros es un agradecimiento eterno para el protagonista principal que tiene siempre el Festival Nacional de la Salamanca que es su gente, todos los vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda que hace años vienen acompañando y fortaleciendo este espectáculo; a la gente de nuestra provincia que sabemos que muchos festivales a nivel provincial no se llevaron a cabo y que han visto la posibilidad de venir a disfrutar del mejor folclore que tiene el país en el Festival de la Salamanca, y finalmente a los miles de turistas que siempre vienen en gran número a disfrutar de La Salamanca».

Finalmente, Mirolo se refirió al perfil inclusivo del festival y los protocolos de bioseguridad que se implementaron: «La iclusión es un tema que fue una política de Estado desde un primer momento para nosotros, no solamente en los eventos como La Salamanca si no en todo lo que venimos desarrollando en materia de gestión en la ciudad de La Banda. Todas las actividades las miramos con ese tinte porque es una obligación del Estado y un derecho de las personas con discapacidad, por eso hay todo un equipo que trabaja sobre este tema desde la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Discapacidad. La idea es que la gente con alguna discapacidad se sienta a gusto en el festival por eso le damos un lugar especial y contención.

Con respecto a la cuestión sanitaria, como dije en un principio era todo un desafío. Al festival lo anunciamos en septiembre sin saber todo lo que iba a venir después que incluyó un rebrote con una nueva cepa, sin embargo desde la Comisión Organizadora analizamos toda la situación coordinando incluso el trabajo con el Ministerio de Salud de la Provincia y vimos que tomando todas las medidas que estamos implementando no habría riesgos para que el festival se realice.

Además el Festival de la Salamanca es un hecho cultural y artístico, pero también es un hecho turístico y comercial, que genera trabajo para mucha gente en forma directa e indirecta».