Pablo Moyano: “Las primeras medidas del gobierno han sido acertadas”

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, fue contundente al asegurar que este año “los salarios van a crecer en términos reales”, respecto a la inflación, y que el compromiso del gobierno es que los salarios no pierdan poder adquisitivo.

“Estamos en una tarea administrativa de rearmar el Ministerio de Trabajo, ya que estructuralmente no existía”, sentenció Moroni, y agregó que “encontramos un país donde todos los indicadores que veamos son malos”.

El titular de Trabajo detalló que al menos el 40% de la población se encuentra en la línea de pobreza, que persiste una deuda pública incompatible con el desarrollo del país y existe un marcado déficit fiscal.

Moroni también se refirió al aumento de $4.000 que recibirán los trabajadores privados durante enero y febrero próximo y aclaró que “intentamos con el aumento de suma fija ponerle un piso a las paritarias 2020. Lo que hicimos con esto justamente fue anticipar la paritaria para resolver estos temas de bolsillo”.

“Con este aumento conseguimos que aproximadamente el 20% de los trabajadores (1.300.000) recuperen la casi totalidad de la pérdida de salario que habían tenido durante 2019. Estamos tratando de recuperar esa pérdida y de fijar un incremento sostenido del poder adquisitivo del salario. No lo podemos tomar como medidas aisladas”, detalló en diálogo con A Dos Voces.

El referente de la Cartera remarcó que “los salarios este año no van a perder y si todo sale como estamos pensando los salarios van a crecer en términos reales, ya que no hay motivos ni fiscales ni monetarios para que no estemos frente a un escenario de precios descendientes”.

Al mismo tiempo, el ministro aseguró que los estatales recibirán un aumento similar al del sector privado, ya que “el compromiso también es con ellos”, aunque alertó que dicho incremento va a tener un techo, posiblemente hasta sueldos de $60.000.