Pablo Moyano: “Quieren desgastar al gobierno y los trabajadores debemos estar más unidos que nunca”

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, rechazó este miércoles el proyecto de reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández al Congreso Nacional.

Lo hizo durante su exposición en la cuarta audiencia organizada por el Senado de la Nación para dar tratamiento a la iniciativa del primer mandatario.

“Vengo a transmitir el desagrado de los trabajadores judiciales de no haber sido convocados a discutir el proyecto de reforma judicial”, comenzó Piumato, en plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

El dirigente sindical criticó la “falta de consulta” en la construcción y el “inoportunismo” del envío del proyecto. “El presidente había prometido que los trabajadores en su gobierno íbamos a ser consultados“, recordó.

mi intervención ayer Si a ReformaIntegral a la Justicia con un PlanEstrategico y NO a este proyecto y el traspaso x inoportuno e inconsulto! Ningún país del mundo discute en pandemia reforma judicial todos estan abocados a la prioridad socioeconomica – https://t.co/YqJzQjNpRs — Julio Piumato (@JulioPiumato) August 13, 2020

Sobre el estado de la Justicia, señaló: “Es necesaria una reforma judicial integral donde generemos un plan estratégico partiendo de la realidad que tenemos, y apuntando a la Justicia, no la quieren algunos dirigentes, sino a la que necesita el conjunto del pueblo argentino y que cumpla con eficacia el rol definido en la Constitución Nacional”.

“Hoy estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país. Es una situación imposible. El sistema de gestión informática no funciona, está colapsado”, agregó.

Para Piumato, además del contenido de la reforma, no es el momento ni existe el tiempo necesario para dar el debate requerido. “Es un error encarar una reforma que tiene que ver como todas las que ha habido hasta ahora con una intención del gobierno de turno y no una reforma judicial. No responde a las necesidades del conjunto de la sociedad, no es una política de estado”.

“Necesitamos una política de Estado que nos diga que en dos, tres, cuatro o cinco años vamos a tener en todos los fueros la justicia que está esperando nuestra sociedad. Estoy seguro que si se planifica, toda la sociedad va a saber en qué camino dirigir nuestros objetivos”, explicó.

Ante la mirada de senadores opositores y oficialistas, sindicalistas, juristas y especialistas invitados a dar su opinión, Piumato aseguró que “en ningún Parlamento del mundo están discutiendo reformas judiciales, hoy las prioridades son otras, hay que discutir las necesidades imperiosas de nuestro pueblo”.

“El pueblo necesita una justicia que controle a los gobernantes. Lo sano, por la necesidad de reforma judicial, es que de una vez por todas, como decía Alberto Olmedo, “si lo hacemos, hagámoslo bien”, apuntó.

Y cerró: “Tendrían que convocarse a todos los sectores de la comunidad organizada judicial, a abogados, profesionales, magistrados, defensores, a los representantes de los trabajadores, Consejo de la Magistratura y la Corte a discutir un plan estratégico para la Justicia”.