Pablo Yedlin«Hay que tener mucho cuidado con la reapertura de la cuarentena para no volver hacia atrás»

En entrevista exclusiva con NCN (Noticias Congreso Nacional), el diputado nacional y presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) habló sobre las medidas sanitarias del gobierno nacional, el contexto social y la situación económica que vive el país respecto al coronavirus. En ese sentido, aseguró que «la sensación es que las medidas de aislamiento están siendo efectivas».

Además de su rol de legislador, Yedlin cuenta en su curriculum con varios periodos como ministro de Salud de su provincia (entre los años 2007 y 2015) ya que su profesión fuera de la política es la medicina. Por eso, la titularidad de la comisión de Salud en la Cámara baja no es una casualidad y su palabra en este contexto cobra importancia por partida doble. El reportaje completo a continuación:

NCN: ¿Cree que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus son efectivas y por qué?

-Es muy difícil en este momento saberlo porque estamos en medio de la situación. Pero si uno compara con otros países que se demoraron en tomar las medidas de aislamiento general de la población, da la sensación que las medidas adoptadas están siendo efectivas. Está demostrado que la cuarentena es efectiva, por lo menos en demorar la transmisión del virus.

También es cierto que hay que tener mucho cuidado con la reapertura de la cuarentena para no volver hacia atrás. Las medidas son correctas y han sido muy valientes por parte del presidente de la Nación Alberto Fernández. Y han permitido que la cantidad de enfermos en la Argentina sean muchos menos de la que hubiera sido si estas medidas no se hubieran tomado. El gran desafío es mantener las medidas el tiempo suficiente para no tener una segunda ola y volvamos a tener casos.

NCN: Dirigentes y expertos recomiendan la aplicación de test masivos para poder terminar la cuarentena de manera gradual y saber el número de casos reales de contagiados. El ministro de Salud se opone, ¿cuál es su opinión al respecto?

-No creo que esto sea así, en ningún momento escuché que se opusiera. Lo que está haciendo el Ministro y su equipo es que en base a la cantidad de test que se han podido comprar por la disponibilidad que hay en el mundo y la capacidad diagnóstica que tiene la Argentina, se está priorizando hacer los test a aquellas personas más graves, a los equipos de salud, a aquellas personas que tienen factores de riesgo o estuvieron en contacto con pacientes con Covid-19. En la medida que los test nos permitan investigar y tener un panorama claro, seguramente van formar parte de la estrategia para ir saliendo de la cuarentena, como sucede en otros lugares.

NCN: ¿Cómo califica la actitud de ambas Cámaras del Congreso de la Nación ante la pandemia y que medida tomada por los legisladores considera usted fue la más valiosa hasta ahora?

-Frente a la situación de cuarentena total y ausencia de viajes, hay que entender que la Argentina es un país muy grande y se dificultan mucho las reuniones en el Congreso. Hasta el momento nunca se había sesionado en forma virtual ni se habían tenido reuniones a distancia, por eso existe un esfuerzo muy grande del área de modernización de la Cámara y la voluntad política del Presidente de la Cámara de Diputados para poder seguir trabajando. En este sentido, las reuniones de comisiones, tanto de la comisión de Acción Social y Salud Pública como de otras que se vienen haciendo, muestran esa voluntad.

También ha surgido la posibilidad que cada diputado y diputada pueda tener la firma digital, que es un tema en el que se está avanzando.

Hay que destacar que, tanto en la oposición como en el oficialismo, hay una voluntad de colaboración con el Poder Ejecutivo en otorgarle las herramientas necesarias. Este camino es el correcto teniendo en cuenta las circunstancias que vive la Argentina.

NCN: En medio de la pandemia Covid-19 se ha hecho un reclamo a la dirigencia política sobre una reducción en sus dietas. ¿Por qué cree que aun cuando la popularidad del Presidente ha subido en los últimos días la sociedad sigue considerando que los políticos del país no se esfuerzan lo suficiente y les piden más solidaridad y baja de sueldos? Algunos diputados y senadores ya lo hicieron, desde el Gabinete todavía no se han pronunciado.

-Es una pregunta compleja. La gran mayoría de la política argentina está a la altura de las circunstancias y se ve muchísimo trabajo. En mi provincia, Tucumán, se ve a los ministros, secretarios, subsecretarios, al propio gobernador y a los legisladores, llevando respuestas a lugares en donde la cuarentena trae muchas dificultades.

Si hacemos que los sueldos de los políticos sean muy bajos, estamos diciendo que solamente pueden hacer política aquellas personas que tienen los recursos asegurados o que busquen recursos de otra manera. Y me parece que ninguno de estos dos mensajes es correcto. Estoy a favor de la política y hay que darle fuerza, intensificarla, porque es de la manera en que, entre todos, vamos a poder salir del atolladero en que nos puso la pandemia.

NCN: Con el panorama social y económico que se viene tras los efectos del coronavirus, cómo cree que enfrentará el Gobierno la situación socio-económica para evitar el menor sufrimiento a los argentinos y desde su lugar de dirigente cuál será su aporte y posibles soluciones.

-Definitivamente, salir va a hacer un proceso gradual. Habrá una caída en el Producto Bruto Interno argentino y la situación económica va a estar aún más resentida después de esto. Lo que tenemos que hacer todos en este momento es intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles y pasar lo menos grave posible este drama que vamos a vivir.

Inmediatamente después habrá que hacer que el máximo esfuerzo para poner en marcha a la Argentina y no tengo dudas que eso va a suceder. Hay que entender que existe una situación de depresión global, no es un tema solamente del país, pero hay que salir hacia adelante.

En cuanto los proyectos, desde la comisión de Acción Social y Salud Pública, estamos impulsando normas que mejoren la empleabilidad de la gente, la salida de planes sociales hacia programas de empleo y un trabajo en reformas sanitarias. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de un Ministerio de Salud fuerte que pueda dar respuestas acabadas a situaciones como esta.