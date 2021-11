Países Bajos confirmó los primeros 13 casos de la nueva variante Ómicron

Países Bajos anunció este domingo que al menos 13 de las 61 personas puestas en cuarentena tras haber dado positivo en coronavirus hace dos días al llegar en vuelos de Sudáfrica están infectadas con la variante Ómicron.

Los 61 pasajeros llegaron el viernes pasado en los dos últimos aviones que aterrizaron en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam antes de que comenzara a regir una prohibición de vuelos procedentes del sur de África.

Todos ellos dieron positivo en coronavirus y fueron puestos en aislamiento mientras se realizaba la secuenciación para establecer si tenían la nueva variante.

El instituto de salud pública de Países Bajos informó en un comunicado que continuaban las pruebas en las muestras, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La mayoría de esos 61 viajeros fueron puestos en cuarentena en un hotel cerca del aeropuerto, mientras que a un pequeño número se le permitió permanecer aislados en sus casas bajo condiciones estrictas.

Las autoridades sanitarias llamaron a todos los viajeros que regresaron del sur de África la semana pasada para que se hicieran la prueba y establecieron un centro de pruebas en el aeropuerto de Schiphol para los ciudadanos neerlandeses que regresaran de la región.

Las pruebas son voluntarias y los viajeros pueden esperar los resultados de forma aislada en casa.

La variante de coronavirus denominada Ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, fue clasificada el viernes como «preocupante» por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante su «alto número de mutaciones» y capacidad de propagación.

La designación Ómicron corresponde a la 15ta. letra del alfabeto griego, la nomenclatura elegida por la OMS para nombrar a las diferentes variantes del nuevo coronavirus que se identifican en distintas regiones del mundo.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9ydspic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021