Países y automotrices acordaron fabricar coches libres de emisiones para 2035

Países como Canadá, Chile, Dinamarca, India, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Turquía y el Reino Unido acordaron este miércoles hacer el cambio a automóviles libres de emisiones para antes de 2035.

El anuncio se hizo en el marco de la Conferencia Mundial sobre el Clima COP26 que se lleva a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow, Reino Unido.

En ese contexto, 24 países y seis importantes fabricantes de automóviles emitieron una declaración conjunta para dejar de usar el gasoil y nafta, según un comunicado del Gobierno británico, anfitrión de la conferencia.

El objetivo es estar libre de emisiones en todo el mundo tanto como los autos particulares como vehículos comerciales ligeros para 2040.

Según el Gobierno británico, acordaron trabajar para que todas las ventas de automóviles nuevos y vehículos comerciales ligeros sean de cero emisiones a nivel mundial para 2040 y en los principales mercados para 2035 a más tardar.

Entre los fabricantes de automóviles que firmaron figuran General Motors, Ford, Mercedes Benz, Volvo y Jaguar Land Rover, según el Gobierno del Reino Unido.

Además, 39 ciudades, estados y regiones, 28 flotas y 13 inversores se han adherido a los objetivos.

