Palestina agradeció la decisión de Chile y Colombia de llamar a sus embajadores en Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina (AP) agradeció este miércoles la «honrosa» postura de Chile y Colombia tras llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Israel, después de las «masacres» cometidas por las tropas israelíes en la Franja de Gaza, la último de ellas un bombardeo contra el campamento de refugiados de Yabalia.

«Saludamos las posturas firmes de las repúblicas amigas de Chile y Colombia en su apoyo al pueblo palestino, frente a las masacres y el genocidio al que está siendo sometido en la Franja de Gaza», afirma el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates//welcomes #Bolivia‘s decision to sever its diplomatic ties with #Israel and appoint a non-resident ambassador to the State of #Palestine 🇧🇴 🇵🇸@MRE_Bolivia #Gaza_under_attack#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/G9iYkts6VE

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 31, 2023