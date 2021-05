Panaderos de Misiones: La lucha contra el empleo informal y por el futuro de la FAUPPA

María Villalba es una de las mujeres que ganó espacio en la representación sindical de los panaderos convirtiéndose en una de las dirigentes con mayor proyección en el ámbito gremial del sector. Actualmente comanda el Sindicato de Panaderos de Misiones y está a cargo de la Filial provincial y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la Federación Argentina y Unión del Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA).

Llegó a conducir el gremio misionero después de años de militancia y participación en la vida sindical de los trabajadores y trabajadoras de misiones. Hoy lleva adelante los hilos de la organización con fuertes objetivos respecto a la regularización y mejoramiento de las condiciones de laborales en la actividad.

Además es referente del movimiento sindical femenino en el sector e integrante de la Agrupación Nacional Panaderos “Antonio López”.

En una charla con Mundo Gremial, Villalba analizó la actualidad del sector panaderil, trazó los principales desafíos del sindicato y reflexionó sobre el futuro de la FAUPPA, la entidad nacional que nuclea a todos los panaderos y panaderas del país, que en los próximos meses avanzará en la renovación de autoridades.

– ¿Qué problemas enfrenta hoy la actividad en general y el trabajador panadero en particular?

– En la actualidad, se puede decir que la mayor problemática se debe a la crisis que surgió con la pandemia, teniendo como primera consecuencia la desestabilización económica, esto haciendo referencia a nivel mundial. En cuanto a la problemática que puede enfrentar el panadero o panadera en particular, ya que los mismos siempre fueron y siguen siendo personales esenciales, estos desde un comienzo pusieron en riesgo tanto sus vidas, como las de su familia, para cumplir día a día con su labor y a pesar de esto siguen siendo minimizado por la patronal, quienes generalmente incumplen con lo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo particularmente en el pago de los salarios.

– ¿Cuál es la realidad que se vive hoy en la provincia de Misiones?

– Existen varias situaciones las cuales venimos denunciando y trabajando. En principio tenemos lo que se llama “panaderías clandestinas” que las mismas son las que fomentan el trabajo informal, generan una competencia desleal entre los mismos industriales, se aprovechan de las necesidades de los trabajadores incrementando la jornada laboral y a su vez reducen sus sueldos a su conveniencia. Ante esta situación por más que se realice la denuncia correspondiente y en Ministerio de Trabajo actué, estas panaderías suelen escabullirse para volver a surgir otra vez de manera clandestina, ya sea en el garaje de una casa o un espacio totalmente reducido a puertas cerradas, para evitar así cualquier tipo de control o inspección.

Por otro lado, también está la problemática de aquellas panaderías que tienen a sus trabajadores o trabajadoras pagándoles solamente media jornada (la cual es inexistente en nuestro convenio) teniendo en conocimiento que cumplen con la jornada de 8 horas y hasta a veces más. Son varias de las grandes panaderías de nuestra provincia, especialmente las ubicadas en la capital, las que utilizan este mecanismo hace años y por más que se realice el seguimiento correspondiente a cada situación, los mismos siguen con esta metodología evadiendo el pago de aportes y contribuciones.

– ¿Qué necesita el trabajador panadero para igualar las condiciones salariales, de trabajo y alcanzar la dignidad?

– A pesar de que nuestra provincia cuenta con Convenio propio, a mi parecer lo primero que habría que considerar para que los panaderos y panaderas puedan igualar las condiciones salariales, es tener en cuenta la situación económica y productora de cada provincia, ya que no todas se manejan de la misma manera, un gran avance para que esto suceda puede ser que se pueda llegar a rever un convenio con un apartado de acuerdo a cada provincia, tomando como referencia por ejemplo el C.C.T. N°62/75 con el cual contábamos anteriormente, teniendo en cuenta todos los pros y contra de las mismas, ya que no todas tienen el mismo costo de vida. En nuestra provincia por ejemplo contamos con el Presentismo mas alto a nivel nacional, como así también otros beneficios a diferencias de las demás.

– ¿Cómo ves el lugar que ocupan hoy las mujeres en el sindicalismo?

– Se puede establecer que nos tomó mucho tiempo y trabajo llegar a un lugar equitativo en los sindicatos, pero las mujeres seguimos apuntando a la eliminación de ciertas barreras que continúan socialmente impuestas, para así erradicar de una vez por todas las desigualdades de género que aun priman a esta altura del siglo, y esto lo podemos notar no solo en términos numéricos, sino también en los espacios de conducción de tomas de decisiones. Un claro ejemplo de esto es que, en nuestro rubro hay un padrón que está conformado por un porcentaje mayor de mujeres, que, de hombres, y, aun así, son pocas las compañeras que están como representantes en su sindicato de base. Pienso que habría que buscar la manera de que se integren y formen parte, es decir darles la posibilidad de capacitarse e impulsarlas a animarse y comprometerse con su labor.

Por esto creo que en cada filial que integran la FAUPPA deberían contar con un espacio el cual brinde asesoramiento y contención a las compañeras, lo ideal sería que este espacio lo ocupe una mujer, ojo, con esto no quiero discriminar a nadie, es simplemente porque sabemos que nos sentimos con más confianza hablando entre pares, así las compañeras se sientan contenidas, cuenten con el apoyo y solidaridad cuando necesiten denunciar situaciones incomodas como ser algún tipo de acoso, la presión, explotación, etc., en su lugar de trabajo, sabemos en muchos casos que ellas mismas deciden callar porque no se sienten seguras y protegidas por algún ente, ya que no existen personas preparadas y/o capacitadas a quien puedan recurrir, entonces ahí es donde quiero llegar con este reclamo, es una necesidad tener a quien acudir para brindarles seguridad y la defensa que necesitan en estos casos, que se animen a realizar el reclamo y/o denuncia correspondiente, que no las intimiden con el dicho “nadie va hacer nada”, “no te van a creer”, “vas a perder tu trabajo”, “tus hijos no van a tener para comer” (ya que en muchos casos son madres solteras) y así entre otros tantos dichos usados por la patronal y para concluir también me parece fundamental que cuenten con asistencia psicológica para que de este modo dejen el miedo de lado y puedan tener la certeza de que serán escuchadas.

– ¿Ves un cambio en el corto plazo?

– Desde mi punto de vista, lo veo difícil, no creo que pueda ser posible un cambio a corto plazo, ya que todo proceso lleva su determinado tiempo y más cuando es un tema bastante complejo como el que estamos tratando acerca del lugar que ocupan las mujeres dentro de los sindicatos. Sí, tengo expectativa y creo que a futuro se llegará a un resultado positivo, pero debemos ir paso a paso para poder romper con el “famoso techo de cristal” ya sea capacitándonos y teniendo la convicción suficiente de que somos capaces de ocupar cualquier lugar que nos propongamos, sin dejarnos llevar con esas limitaciones que nos fueron inculcadas por partes de la sociedad a través del tiempo.

– ¿Cómo ves el futuro de las mujeres dentro de los sindicatos?

– Particularmente a futuro tengo una visión positiva en cuanto a las mujeres dentro de los sindicatos, siempre y cuando se adquieran las medidas necesarias que mencione anteriormente, el apoyo psicológico, un organismo encargado y capacitado para acompañar a cada mujer en sus reclamos, etc.

Por más que en el transcurso de los años pudimos lograr y avanzar a pasos agigantados obteniendo lugares que antes eran impensados que pudieran ser ocupados por una mujer. En mi caso particularmente, por más que el anterior secretario de mi filial, me haya dado la posibilidad y el espacio para demostrar mi capacidad siendo elegida por los afiliados y afiliadas para llegar a ocupar el cargo de secretaria general, tuve que cruzarme con muchos hombres prejuiciosos que no reconocían mi lugar o posición por el simple hecho de ser mujer. Pero pese a todo, hoy por hoy siento que soy reconocida por mi trabajo, constancia y capacidad, y a parte de ocupar el lugar de conducción en mi sindicato, también luego de muchos años de capacitarme y por mérito propio fui reconocida por parte de la conducción de la FAUPPA por lo que actualmente me encuentro a cargo de la Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de nuestra Federación. A la vez, quiero mencionar que fui invitada y estoy participando desde el mes de abril en talleres de formación y capacitación en temas inherentes a género, tipos de violencia y ratificación del Convenio 190 de la OIT organizado por el Clamu (Comité latino-americano de mujeres de la UITA), el cual se realiza mensualmente de manera virtual por plataforma Zoom.

Pero como dije, me costó mucho que reconozcan mi lugar y así como me cruce con hombres prejuiciosos, también está el caso de la competencia entre las propias mujeres, un claro ejemplo son algunas compañeras que tienen años de trayectoria y por ese simple hecho, a veces tienen acciones más machistas que los propios hombres, ninguneando o minimizando a aquellas que recién empiezan, esto sin duda alguna no tiene que pasar, ya que nos encontramos en una sociedad donde claramente si no nos apoyamos entre nosotras se nos hará el doble de difícil poder combatir contra el patriarcado impuesto por la misma, entonces, acá hago un paréntesis, habría que rever el compañerismo entre nosotras, trabajar sobre eso, porque únicamente con unión y apoyo mutuo, podremos lograr un mejor futuro para el género femenino en los sindicatos.

– ¿Qué debe hacer la FAUPPA para mejorar en la representación de los panaderos y panaderas?

– La FAUPPA debe avanzar a una representación amplia y federal, debe tener un o una representante en cada provincia para que de esta manera los trabajadores y trabajadoras tengan un ente a quien acudir en caso de necesitarlo y a su vez sientan el apoyo y compromiso de nuestra parte como dirigentes hacia el resguardo de sus derechos.

– ¿En qué falló la conducción actual tras el fallecimiento de Abel Frutos?

– Cabe aclarar que, aunque yo sigo formando parte del Consejo Directivo con mandato prorrogado por el DNU, ya que el mismo venció en marzo del corriente año, creo que el fallo en la conducción tras el fallecimiento de Frutos se debe a las malas decisiones que se vienen tomando por dos o tres personas, las cuales nuclean todo el poder de decisión, y si había algo que caracterizaba al Consejo era la participación de todos sus miembros, cosa que hoy por hoy no se está dando. Además, por el simple hecho de tener opiniones distintas a la de estas personas, las mismas toman una postura en tu contra, creando una disputa con el pensamiento de perjudicarte a vos y no se dan cuanta que están perjudicando a los trabajadores, ya que mediante estas acciones surge la división dentro del Consejo, la cual no se tiene que dar, ya que solamente son diferentes posturas y deben ser respetadas o de lo contrario se hace presente la desunión que es lo que está sucediendo en este momento y nos estamos olvidando que nuestra prioridad es la defensa de los derechos de nuestros representados.

– ¿Qué dirigente ves capacitado para enfrentar los desafíos que tendrá la nueva conducción de la FAUPPA?

– Me parece que la persona más capacitada para llevar adelante la conducción es José Sánchez, el actual Secretario General del Sindicato de Panaderos de Capital Federal, podría mencionar un sin números de cualidades positivas que lo caracterizan para ocupar ese puesto, pero en principio tiene un requisito fundamental que es ser panadero por lo que conoce y entiende los reclamos y necesidades de los trabajadores, además de esto lo que más destaco de su persona es su compañerismo, humildad, transparencia, compromiso, trayectoria y capacidad.

Sin dudas, José será un gran líder y creo que es la única persona que siempre estará predispuesto a ayudar a cualquier trabajador de cualquier provincia, en mi caso en particular lo considero ideal para este cargo porque es una de las pocas personas que estuvo siempre pendiente de los sindicatos del interior e hizo todo lo que este a su alcance para resolver cualquier inconveniente que se nos presente.