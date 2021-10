Panaderos: Las elecciones en la FAUPPA terminaron en escándalo y la justicia podría declararlas nulas

Las elecciones en la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (FAUPPA) terminaron en escándalo y ahora la justicia laboral podría declararlas nulas.

Los principales referentes gremiales del mundo panaderil se reunieron este viernes en Corrientes para definir en Congreso nacional al sucesor de Abel Frutos, el histórico líder de la FAUPPA fallecido en septiembre de 2020.

Dos agrupaciones llegaban a la votación con intenciones de quedarse con la secretaría general. Por un lado, el oficialismo representado por Gastón Frutos, hijo de Abel, y por el otro, la Agrupación «Antonio López» que llevaba como candidato a José Sánchez, de Panaderos de Capital Federal.

Lo que parecía ser una fiesta de la democracia derivó en denuncias por padrones adulterados, barras intimidando a opositores y la prohibición de ingreso al congreso de delegados.

«Lo que debió ser una fiesta, ejemplo de transparencia y democracia en el mundo sindical se fue desvaneciendo desde el momento en el que llegamos. Las viejas prácticas desleales, ventajeras e intimidatorias nos estaban esperando», denunció Sánchez.

Los referentes de la Agrupación «Antonio López» aseguraron que al llegar al lugar se toparon con «barras» vestidos con indumentaria «Gastón Frutos Conducción» que «nada tienen que ver con la actividad, ninguno de ellos era panadero ni panaderos, muchos menos congresales».

«Ellos entraban y salían del predio sin ningún control. Mientras a nosotros nos tenían en la calle, esperando bajo la lluvia, informando que compañeros podían ingresar y cuales no. Como así también, no dejaron entrar a nuestro asesor letrado, un escenario que nada tiene que ver con la transparencia y la democracia», relataron.

A su vez, además de denunciar la prohibición de ingreso al congreso de congresales integrantes de filiales adheridas a la «Antonio López», se registraron inconsistencias y errores en el conteo de delegados congresales.

En el momento de la votación, la suma total de votos positivos y negativos dio un número diferente al expresado con anterioridad por la Comisión de Poderes y Credenciales, que distaba groseramente con lo que habían presentado anteriormente a la Justicia.

«Al sentir amenazado no solo el proceso del Congreso eleccionario sino nuestra integridad física, ya que un grupo de personas que no eran panaderos se acercaron detrás nuestro de manera intimidatoria y mientras que compañeros que estaban fuera del predio nos informaban que la policía se retiraba del lugar. La «Antonio López» no podía permitir que se lleve adelante el fraude electoral», afirmaron en un comunicado.

La agrupación recurrió a la justicia que ahora exigirá al oficialismo respuestas sobre padrones adulterados y la consecuente nulidad del proceso eleccionario.

Horas previas al Congreso, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N° 38 había intimado a la FAUPPA a dar respuestas de manera urgente sobre objeciones al proceso electoral y pedido de padrones.

Esas objeciones validadas por la justicia, sumado a las recientes denuncias efectuadas por el sector opositor en la realización del congreso, podría terminar en la nulidad de las elecciones.