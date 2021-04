Panaderos: “Llegó la hora de una FAUPPA federal, amplia y participativa”

El fallecimiento de Abel Frutos, histórico dirigente sindical de los panaderos, produjo un fuerte sacudón en el interior de la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (FAUPPA) que nuclea a los gremios de la actividad de todo el país.

Frutos fue titular de la organización desde 1997 hasta septiembre del año pasado. En este 2021 se dará la renovación de autoridades y los sectores políticos comienzan a tejar estrategias para la era post-Frutos.

Un sector, con marcado crecimiento en los últimos meses, es el encabezado por José Luis Sánchez, actual secretario general del sindicato de panaderos de Capital Federal y referente de la Agrupación Nacional Panaderos “Antonio López”.

En una entrevista exclusiva con Mundo Gremial, el sindicalista expresó la satisfacción por encabezar un proyecto político sindical que apuesta a “una FAUPPA federal, amplia y participativa”, evaluó la actualidad del sector y trazó los desafíos de la organización.

-¿Qué problemas enfrenta hoy la actividad en general y el trabajador panadero en particular?

– La crisis de la pandemia lógicamente desestabilizó la economía en general, más allá de que la industria y nuestros trabajadores y trabajadoras panaderos somos esenciales, que nunca dejaron de aportar y cumplir con sus obligaciones día a día, pero todo se complica más en la industria de las panaderías porque son nuestros compañeros quienes ponen en riesgo sus vidas y la de su familia. Mencionado esto, podemos decir que lo que sufren nuestros trabajadores y trabajadoras desde antes de la pandemia es una parte patronal que no cumple con los convenios acordados que están volcados en el convenio colectivo de trabajo y con esto me refiero exclusivamente a los salarios, en definitiva al no cumplir con lo pactado también implementando una media jornada que no existe. Eso significa la explotación laboral y salarial por lo que no puede dejar de ser un problema y estas son las cosas que padece el trabajador panadero.

– En la actividad panadera, cada región tiene sus particularidades, ¿qué se necesita hoy para igualar las condiciones salariales, de trabajo y alcanzar la dignidad en cada lugar del país?

– Lo primero que tenemos que hacer es agregar ítems en el convenio colectivo de trabajo, que es el convenio marco. Tenemos que fortalecer sus puntos, y deberíamos empezar por ese trabajo, en la ampliación de los alcances de convenio y marcar precisamente a todo el país y hacer las regiones correspondientes. Con esto me refiero a que el sur tenga su apartado específicamente, por ejemplo. Hacerlo por sector o regiones dentro del país, tenemos que empezar modificando y agregando puntos dentro de este convenio para que podamos equilibrar y ser equitativos en el tema salarial. No sé si se podrá lograr tener un salario igualitario en el país por esto que hablamos de regiones.

La actividad panadera en cuestión de trabajo podría llegar a ser igualitaria como se habla de igual trabajo a igual salario, aunque yo no comparto esa idea. Me parece que tendríamos que darnos cuenta empezando por el costo de vida de cada región porque si yo te nombro la provincia de Buenos Aires, el costo de vida de un trabajador o trabajadora no es el mismo que el NOA, que NEA y el SUR. Tampoco es el mismo costo de la parte patronal. Por ende tenemos que igualar el tema del trabajo como así también pensar en el gasto que tiene en el costo de vida cada trabajador en su lugar de origen laboral, ahí es donde creo que deberíamos trabajar para igualar de alguna manera que el trabajador panadero obtenga su salario correspondiente donde trabaja, eso es lo que nosotros tenemos que buscar como dirigentes y representantes de la federación: buscar ese camino y expresarlo en un convenio colectivo como actualmente lo dice el convenio marco que es para todo el país, Esa es mi visión.

Las elecciones en la FAUPPA

-¿Hacia dónde debe dirigirse la Federación para lograr una representación amplia y federal?

-Nuestra federación debe dirigirse y debe estar en cada rincón del país, en cada lugar plantar una delegación… Así de esta manera crecerá la institución y nuestros trabajadores y trabajadoras se sentirán respaldados por la organización ante cualquier inconveniente que surja, porque nosotros estamos para defender sus derechos y así, estando la federación en cada rincón, provincia y ciudad, es la forma que vamos a estar más presentes, demostrarles que estamos, esa es la forma de ser federal. No tengo duda de que siguiendo este camino esta federación va a crecer como institución en cada lugar junto a sus trabajadores.

-¿En qué falló la conducción actual tras el fallecimiento de Abel Frutos?

-Es claro en lo que fallamos los que estamos hace 20 años acompañando a Frutos y al proyecto, porque una de las cosas que marcaba al consejo directivo, que siempre lo hizo y cumplió él, fue decir que una conducción debería salir dentro del seno de un consejo directivo y me parece que eso es lo que no se hizo en esta ocasión y ahí es donde nos equivocábamos, y por eso hoy en día estamos atravesando esta situación de división, más allá de los pensamientos de cada uno porque todos no pensamos lo mismo.

Me parece que si nosotros volcábamos esas cosas que nos faltaron en un consejo directivo yo no tengo duda que hoy no estamos hablando de la división que hay en la federación.

-¿Por qué la Agrupación Antonio López es la opción para el futuro de la FAUPPA?

-Es una opción definitivamente elegida por varios compañeros del país, representantes de instituciones de provincias así que por eso hoy es una opción lógicamente. Pero en concreto esta agrupación está nucleada por varios compañeros con trayectoria en cada filial, tenemos un pensamiento que está unificado ya que todos pensamos lo mismo en casi todos los puntos. Queremos que la federación y la FAUPPA sea más federativa, creemos que tenemos que ser un poco más transparentes en los planteos, en el tema político de la federación, y así buscamos el cambio que le falta en algunos puntos para armar un equipo de trabajo y fundamentalmente en eso coincidimos totalmente todos y es la razón de ser de esta agrupación, que va a ser la clave del cambio a mejorar para hacer una federación federativa.

-¿Cuáles son los desafíos que tendrá la nueva conducción de la FAUPPA?

-Desde nuestra Agrupación Antonio López pensamos y vemos que los desafíos que la federación tiene, más allá que ganemos esta elección y después seamos los futuros dirigentes de esta federación, van a ser muchos. Por eso en primer lugar tenemos que saber bien desde dónde partimos, cómo estamos, qué es lo que tenemos, y cuando digo todo esto me refiero a todo el país, a ver cómo estamos en cada sindicato de todas las provincias, qué es lo que se necesita. Esos son los desafíos que vamos a tener, esté quien este en la federación, porque justamente de eso se trata el cambio. Los desafíos están en cada lugar y provincia por esto mismo tenemos que hacernos presentes para analizar conjuntamente con los dirigentes de las provincias y sindicatos, saber bien cuáles son las problemáticas e ir resolviéndolas.

– ¿Quién es José Sánchez?

-En primer lugar, José Luis Sánchez sigue siendo un trabajador más, que piensa como tal, por supuesto con ambiciones institucionales, pero primero está la institución que es la única manera que crezcan nuestros representados o sea los trabajadores y trabajadoras que son los dueños de los sindicatos.

Soy un hombre que no olvido de donde provengo, de muy abajo con humildad, con una pertenencia de transparencia y respeto a quienes se merecen, que son las trabajadoras y trabajadores panaderos, por esto mismo es que yo siento que con ellos tenemos la obligación de darles respuestas concretas, positivas en la salud y en los salarios dignos, empezando por los derechos por ley y convenciones colectivas de trabajo.

– ¿Qué modelo de sindicalismo te representa?

-Cada uno responde lo que uno siente, percibe y lo que fue aprendiendo, también. Me representa aquel sindicalismo que verdaderamente defiende a un trabajador con su convenio colectivo de trabajo, defendiendo su salario para que sea digno, que los aportes que hagan sean retribuidos al trabajador y su familia, donde tengan espacio vacacional, recreativo, que podamos ayudarlos en el tema de salud y remedios, que estén al alcance primeramente en el bolsillo del trabajador para que pueda acceder a todo eso.

Nosotros tenemos que colaborar para que sea más accesibles todas estas cosas, entonces por ende me parece que la clase de sindicalismo tiene que ser una sola, tampoco estoy en desacuerdo con que por ejemplo se maneje un tema político sindical y un tema donde los sindicatos están en política, en esto no puedo estar en contra porque la historia nos dice desde años atrás que hoy sabemos perfectamente y conocemos la historia del sindicalismo que todos conocen que el fundador fue el general Juan Domingo Perón. Él siempre dijo que los sindicatos son la columna vertebral de una política para llevarla adelante como una política social donde todos los trabajadores tengan su beneficio. No estoy en desacuerdo con eso, el sindicalismo simplemente, claro y sencillo es estar al lado del trabajador, esto significa que debemos defender el trabajo, la salud, que tenga un salario digno ese es el verdadero sindicalismo que me representa y aquellos que están en este modelo.

– ¿Qué puede aportar José Sánchez al frente de la FAUPPA?

-Considero que más allá de mi trayectoria, mis pensamientos, más allá de quién es José Sánchez me parece que todo eso un poco engloba a lo yo puedo aportar a nuestra federación, la poca o mucha trayectoria que pueda tener soy bastante transparente así que siendo de esa manera facilita un poco a los compañeros de todo el país que puedo aportar desde mi lugar y humilde pensamiento de tratar de hacer todo lo mejor posible para nuestra institución. Puedo aportar muchísimo a nuestra federación.