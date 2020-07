PANDEMIA: LA ADMINISTRACIÓN TOTAL. | 7 miradas

Gianni Vattimo*, filósofo italiano, reflexiona a los 84 años sobre la pandemia como «un hecho providencial de negatividad». En Alrededores del ser (Galaxia Gutenberg), un «breviario teológico filosófico» suma su pensamiento en 32 ensayos.

«Podría titularse las consecuencias del pensamiento débil, porque plantea las aperturas de lo que significa no sólo para la filosofía, sino también para la política e incluso para la religión. Un pensador débil significa que el ser es un ámbito en el que el pensamiento se mueve y circula», explica. «La historia del ser se produce cuando se renuevan los paradigmas con la transformación social, en nuestra sociedad tan racionalizada y controlada no acontece nada o casi nada». «La verdadera emergencia hoy es la falta de emergencia, la sociedad de la administración total, Gran Hermano global que no ha hecho más que agravarse con la pandemia. Los instrumentos de control social están cada vez más desarrollados y con la necesidad de evitar la propagación del virus, la sociedad de la administración deviene más totalizadora. Aunque la sociedad de la administración total se base en presupuestos científicos, un sistema de racionalización total no puede preservarse ni resiste sin una pretensión de verdad absoluta. ¿No es acaso la pandemia una emergencia o un acontecimiento en el sentido heideggeriano? Me parecería excesivo atribuir a la pandemia intentar interpretarla y preguntarse qué significa para la humanidad y qué sentido tiene», reflexiona. Es «providencial», dice, porque «con el aumento del control colectivo pone de manifiesto la necesidad de otro tipo de organización social diferente en términos de ayuda recíproca y amor fraterno». Lo positivo es «la necesidad de una globalización que no sea económica, sino humana y espiritual, una globalización de los recursos y de la asistencia de los pueblos».

«Ahora solo un dios puede salvarnos» decía Heidegger en una de sus últimas entrevistas, y Vattimo considera esa frase reveladora. «Una transformación social radical puede tener lugar en base a una pandemia porque propaga una moralidad pública global menos egoísta e individualista».