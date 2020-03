Pañuelazo frente a la Catedral y Movilización al Congreso – NCN

En conmemoración a un nuevo «Dia de la Mujer» organizaciones de izquierda e independientes del movimiento de mujeres convocan este domingo, 8 de marzo, a lo que se denomina «Pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito».

La cita esta pactada a las 12:00 y el punto de concentración sera la Catedral de Buenos Aires.

En relación a la marcha la diputada nacional, Romina Del Plá, manifestó que «Este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Iglesia lanza su campaña contra la legalización del aborto, a pedido expreso del Papa Francisco que reclamó más acción contra el aborto. Hacemos el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito y por la necesaria separación de la Iglesia del Estado. Para tener educación sexual laica y científica y acceso a la salud sin injerencia de elementos clericales. Las Iglesias son incompatibles con la vida y los derechos de las mujeres.”

En este sentido añadió que «los intereses del clero no son ´la defensa de la vida´ sino rechazar cualquier medida que desafíe la subordinación de las mujeres. No es una cuestión de convicciones sino de mantener la estructura de opresión social sobre la que se sostiene el régimen social. Por eso, las Iglesias rechazan el aborto, la ESI y hasta el aborto no punible. Como antes rechazaron el divorcio y el voto femenino. Del mismo modo juegan un rol fundamental en la contención social y la tercerización de la asistencia social y, por ello, en el sometimiento de la población en favor de soportar las consecuencias sociales críticas producto de los pactos de los gobiernos con el FMI y los organismos de crédito.”

En tanto, las mismas organizaciones y referentes del movimiento femenino argentino, se movilizaran también el lunes 9, desde Plaza de Mayo a Congreso con la consigna “La deuda es con nosotras, no con el FMI ni las Iglesias”.