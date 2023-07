Para Bregman, Espert ‘se hace el gallito como hacía el ausente diputado Milei’

Myriam Bregman-José Luis Espert: un duelo de extremo a extremo.

Diputados del Frente de Izquierda y el libertario José Luis Espert protagonizaron este miércoles un cruce durante la sesión en la Cámara de Diputados, con fuertes acusaciones por la situación en Jujuy, luego de que el ahora integrante de Juntos por el Cambio (JxC) pidiera la expulsión de los legisladores de Izquierda por haber visitado esa provincia durante las protestas y represión policial, y los acusó de haber participado de los incidentes ocurridos, tras la reforma de la Constitución local.

Desde el FIT, Myriam Bregman acusó a Espert de terminar de «colectora» de Horacio Rodríguez Larreta, en referencia a su postulación a senador nacional de la lista del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

«Se hace el gallito como se hacia el ausente diputado (Javier) Milei. No vamos a cambiar nuestros principios y valores, tenemos palabra y dudo que ellos puedan decir lo mismo. Lo que hicimos y estamos haciendo es acompañar al pueblo de Jujuy para los que nos votaron», aseveró Bregman.

En el marco de la sesión y en el espacio para las cuestiones de privilegio, Bregman añadió que Jujuy «con la reforma quiere prohibir que las mujeres salgamos a la calle para protestar por los femicidios, tienen complicidad total, quieren prohibir también que las docentes salgan a reclamar por los salarios y ahora a Espert se le ocurrió la idea de querer proscribir a la izquierda y dejarla sin representación política».

La legisladora rechazó asimismo que Espert los «llame sediciosos cuando él en plena pandemia acompañó a un motín policial» y agregó: «Fuimos totalmente coherentes, no sólo damos pelea en el recinto al estar en las calles, acompañando a la docencia, acompañando a todos y todas que salen a protestar contra esa reforma autoritaria».

«No nos van a parar, van por mal camino. Para aquellos que plantean más ajuste, continuar con las políticas del FMI, el pueblo de Jujuy les habló a ustedes porque creyeron que porque se abrazaban al PJ y se felicitaban aprobando la reforma ya la tenían atada. Algo cambió en Jujuy», expresó durante la sesión.

Por su parte, Espert le respondió y pidió una cuestión de privilegio contra Bregman, a quien acusó de ser «de las primeras negacionistas de la izquierda: el Muro de Berlin se cayó, ya no existe más» y agregó. «Yo no quiero proscribir a nadie, pero en la Argentina no rige la Constitución soviética».

«Acá rige la Constitución argentina que establece que el pueblo solo gobierna a través de sus representantes y cuando un grupo de personas cree atribuirse los derechos de ese pueblo es sedición», dijo Espert.

Agregó que «el Código Penal establece cuáles son las penas para los que cometen el delito de sedición, levantamiento violento contra la autoridad que hicieron ustedes y si las personas además son funcionarios públicos, además de prisión le cabe la pena de inhabilitación para ejercer cargos. Pretendo que se aplique la ley con ustedes que no respetan la ley siendo una vergüenza para esta cámara».

Y añadió: «Fueron a Jujuy a violentar la Constitución que la Asamblea aprobó. El único barro que pisaron fue el de un charco. Mi familia y yo laburamos el campo desde que hemos venido a este mundo. Me cagué de frio en la nada, a mi no me la va a contar. Han violado la Constitución, solo por eso inicié causa penal y he pedido la expulsión de esta cámara. Son delincuentes, han cometido delito de sedición».

Por su parte, desde el FIT, Nicolás del Caño le inquirió a Espert: «Es un burro, tiene que leer. Somos troskistas no apoyamos a la ex URS stalinista».

«Es un impostor. Se presenta como liberal pero es un siervo del señor feudal Morales y un aplaudidor de Larreta«, aseveró Del Caño, quien agregó: «Somos coherentes nosotros. Usted fue a apoyar el motín judicial, va para ponerse la gorra y no para apoyar a las comunidades».