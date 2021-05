Para Buryaile, el proyecto de restricciones del Gobierno es “groseramente inconstitucional” y “contra la Educación”

Ricardo Buryaile, legislador de Juntos por el Cambio. Foto: NA.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile consideró que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer medidas sanitarias de restricción de acuerdo al nivel de riesgo en las distintas localidades del país es “groseramente inconstitucional” y va en “contra de la Educación”.

Buryaile se pronunció de este modo luego de que ayer ingresara el proyecto en la Cámara de Senadores, con giro a las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales para su tratamiento. En diálogo con Nancy Pazos en el programa “Ruleta Rusa” por radio Rock and Pop, el radical aseguró que la iniciativa del Gobierno “aún” siendo aprobado “por unanimidad puede ser declarada inconstitucional”, al referirse al reciente fallo de la Corte Suprema a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de las autonomías provinciales.

El diputado por Formosa advirtió que la propuesta del Ejecutivo en el artículo 21 es “en contra de la educación” y manifestó que le “llama la atención” porque en el mismo se “establece que “el Presidente puede suspender las clases”.

Además, consideró que “es groseramente inconstitucional” y recordó el fallo del máximo tribunal de Justicia.

Al respecto, sostuvo que “la Corte Suprema ha fallado y ha dicho que las autonomías provinciales, no importa el instrumento que sea, no pueden ser violadas“.

Desde el planteo sanitario, el diputado opositor precisó que “el conflicto no es la educación, sino la falta de vacunas”, al considerar que “el gobierno siempre estuvo privilegiando amigos” y preocupado con por el llamado vacuna torio VIP.

Por otra parte, consultado sobre la vacunación del ex presidente Mauricio Macri en los Estados Unidos, Buryaile respondió: “Yo me vacunaría, no veo el por qué no”.

Además, sostuvo que la vacunación de Macri le resulta “indiferente”, pero sí dijo que le “duele más la muerte de Miguel Lifschitz” el ex gobernador de Santa Fe, a quien recordó como “un extraordinario ser humano que no se vacunó“.