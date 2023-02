Para Cerruti no es real que “la gente la está pasando mal”: “Es plantear una crisis que no existe”

La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, sostuvo que no está de acuerdo con quienes sostienen que “la gente la está pasando mal”. “Es plantear una crisis permanente que no existe”, enfatizó. Además sostuvo que la inflación anual no superará el 60% y que “la enorme mayoría de los trabajadores registrados pudieron ganarle a la inflación”.

“‘La gente la está pasando mal’ no es una afirmación con la cual estoy de acuerdo”, evaluó Cerruti en diálogo con Radio Futuröck. “Hay algunos sectores que tienen efectivamente algunas dificultades, que estamos trabajando todos los días para que mejoren; sectores que tienen dificultades diferentes porque no tienen trabajo, que está empezando a ser un sector minoritario en la Argentina porque tenemos una tasa de desempleo histórico; sectores que teniendo trabajo, no llegan a fin de mes; sectores que tienen trabajo y llegan a fin de mes, pero tienen otras búsquedas y vocaciones, y eso no lo pueden resolver. Ahora, hay una enorme cantidad de ‘la gente’ que está llevando adelante la vida cotidiana bastante bien; que puede estudiar, trabajar, viajar”.

La vocera destacó que hubo 35 millones de personas que se fueron de vacaciones. “No estamos hablando de llenar Ezeiza y de que se van a Miami, y que por eso vemos que hay desarrollo y en realidad son un millón de personas. Son dos tercios que se pudieron ir a algún lugar”, subrayó y agregó que en el país, además, hay consumo, recitales, restaurantes, música y empleo para jóvenes.

“Hay dificultades por supuesto, hay algunos sectores con dificultades, claro, el problema de la inflación tiñe toda la economía, pero no parto de la frase ‘la gente la está pasando mal’ porque es plantear la idea de una crisis permanente que no existe”, sostuvo.

Los salarios y la inflación

Otro de los ejes de la conversación radial pasó por los ingresos y la inflación a lo que Cerruti apuntó que casi el 80% de los trabajadores ganan arriba de $100.000. “Eso no es menos que una básica, que está compuesta por una familia de dos salarios. No digamos cosas que no son ciertas. Para eso tendrías que tener más de la mitad de los formales ganando menos de $80.000”, cuestionó.

“La enorme mayoría de los registrados pudieron ganarle a la inflación porque tuvieron paritarias excelentes. El promedio de los acuerdos paritarios de marzo a marzo van a haberle terminado ganando a la inflación”, agregó.

En relación a la inflación de este año la funcionaria ratificó la meta de 60% que el Gobierno fijó en el Presupuesto. “Hay una manera de frenar la inflación de un día para el otro, que es frenar la economía. Y eso no lo vamos a hacer porque es frenar el consumo y la producción. Significa a largo plazo más desempleo y desigualdad, y lo que cuesta remontar a partir de ahí”, explicó.

La interna del Frente de Todos

En la misma conversación Gabriela Cerruti se refirió a las futuras elecciones y los candidatos del Frente de Todos: “Pueden ir a las PASO todos los que quieran. Me parece que si sos parte de un gobierno, no podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el Presidente porque si no, te hubieras ido. Cuando plantean lo difícil de una PASO contra el Presidente… Bueno, ¿cómo hacés para hablar mal de tu gobierno o tu presidente? Porque sos parte del gobierno y del equipo que conduce el Presidente”.

En relación a la posibilidad de incidir en que se postule o no la vicepresidenta, aclaró: “Todo el mundo que habla de convencerla o decirle a Cristina lo que tiene que hacer, no conoce la personalidad de Cristina”.

“’Él Presidente no puede ser’. ¿Quién dijo que él no puede ser? Por supuesto que puede ser. Esa decisión no está tomada y se va a tomar colectivamente pensando lo mejor para el conjunto”, destacó Cerruti, quien dijo que de la próxima mesa que reúna al oficialismo participarán el resto de los partidos que integran el Frente de Todos.

RB/fl