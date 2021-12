Para CFK el fallo que benefició al expresidente Macri en una causa de espionaje ilegal es un «regalito de Navidad» – NCN

La vicepresidenta de la nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner salió duro al cruce de un fallo de la Cámara Federal que benefició al ex mandatario Mauricio Macri en el marco de una causa por espionaje ilegal.

«Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que durante 4 años, con Bertuzzi -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!», se quejó la vicepresidenta.

En su cuenta de la red social Twitter, expresó: «Ahora dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora».

«No tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política. O sea que los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri… pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!», enfatizó.

Y agregó: «Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!»

El martes, la Cámara Federal porteña desprocesó por el delito de asociación ilícita a los ex titulares de la AFI Arribas y Majdalani en la causa en la que son investigados por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

El fallo confirmó, no obstante, los procesamientos por violación a la ley de Inteligencia de una decena de ex agentes de la AFI, entre ellos Alan Ruiz y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Cristian Suriano, por el supuesto espionaje ilegal en las cárceles a los presos K.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, más la disidencia de Eduardo Farah, confirmaron en tanto la falta de mérito para Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, y la ex encargada de documentación presidencial Susana Martinengo.