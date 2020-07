¿PARA CUÁNDO LA VACUNA?

Una tribu de especialistas (infectólogos, sanitaristas, neurólogos –y de toda laya-) se suma a la televisión y la radio para dar sus opiniones –a veces disímiles- sobre la peste que asuela el mundo. Muchos –queda claro- forman parte de la troupe presidencial; se suman voluntarios y pronósticos contradictorios. Ante el desconocimiento de esta nueva peste llueven las conjeturas caprichosas. Es un macabro show mediático que los consumidores digieren y los expertos gozan su notoriedad farandularia.

Los expertos oficiales aclaran ser ajenos a las acciones del Gobierno; para eso está el propio Presidente con pizarrón y puntero. Ni hablar del ministro de Salud, líder en gruesos errores.

Es cierto que de los expertos. Y una notoria satisfacción en ser habitués de la mágica pantalla. Caricia para egos, las dulzuras de la popularidad.

Ya se dijo: no siempre coinciden ni aciertan en sus disquisiciones sobre la duración del mal. Se sabe poco de esta enfermedad horrorosa y no hay cura a la vista. Lavarse las manos y quedarse en casa (si tiene un lugar habitable). Y exterminar la inocente costumbre de correr por las calles. ¿Qué hacer con la pobreza y el destartale de los hospitales? Mejor no hablemos. Los que viven en villas miseria habitan en “barrios populares” o “vulnerables”. No les sirve el “quédate en casa” porque no tienen un lugar apropiado para vivir.

La confianza en la preocupación de los políticos es un bien a la baja.

Otra certeza: sin vacuna no hay solución. Se convivirá con la peste. Entre tanto mientras se acercan las Navidades se puede comprobar el largo período recorrido.

CRONOLOGIA

El 31 de diciembre pasado: se identifica el coronavirus. Mal fin de año. China informa de un grupo de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, lo que lleva a la identificación de un nuevo virus.

10 de enero: Los científicos revelan el genoma del nuevo coronavirus, Una semana y media después de que China informara sobre una nueva forma de neumonía, los científicos mapean la secuencia del genoma que más tarde se identifica como COVID-19, un primer paso clave en el camino para encontrar una vacuna.

11 de enero: Los científicos publican el mapa molecular del nuevo coronavirus.

Se publica el genoma secuenciado del coronavirus, lo que marca el inicio de los esfuerzos internacionales para estudiar una vacuna.

16 de marzo: Comienza el ensayo de la vacuna en Estados Unidos

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) comienzan a ensayar una vacuna «de investigación» en 45 adultos sanos, de 18 a 55 años de edad, tras obtener resultados prometedores en modelos animales. El ensayo está financiado por los NIH y la compañía de biotecnología Moderna Inc, con sede en Massachusetts, y está previsto que dure seis semanas.

2 de abril: «Ensayos para probar la vacuna de la tuberculosis contra el COVID-19 en curso»

El Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia dice que «los ensayos clínicos para probar la eficacia de la vacuna BCG contra COVID-19 están en marcha o a punto de comenzar en Holanda, Alemania, Francia, España y Australia».

¿Podría estar la solución al COVID-19 en una vacuna del siglo pasado?

8 de abril: Al menos 115 vacunas están siendo estudiadas en el mundo

La revista científica Nature dice que «el panorama mundial de I+D de la vacuna COVID-19 incluye 115 candidatas a vacuna, 73 de las cuales se encuentran actualmente en fase exploratoria o preclínica».

Entre las candidatas más avanzados que han pasado al desarrollo clínico están las vacunas probadas por Inovio, Moderna, CanSino Biologicals y el Instituto Médico Geno-Inmune de Shenzhen.

13 de abril: La UE promete 80 millones de euros para la investigación de vacunas.

La financiación de la UE está destinada a apoyar a la compañía biofarmacéutica alemana CureVac en el desarrollo de una vacuna.

14 de abril: GSK y Sanofi se unen para encontrar la vacuna COVID-19

El dúo británico-francés, GlaxoSmithKline y Sanofi anuncian ensayos clínicos para la segunda mitad de 2020, con la esperanza de hacer -si estos ensayos tienen éxito- la vacuna ampliamente disponible para la segunda mitad de 2021.

22 de abril: Alemania anuncia el comienzo de los ensayos clínicos para la vacuna contra el coronavirus

La empresa alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer reciben la luz verde del Instituto Paul-Ehrlich, la autoridad alemana para la certificación de vacunas, para comenzar a probar una variedad de vacunas experimentales en 200 voluntarios sanos, de entre 18 y 55 años de edad.

24 de abril: La Universidad de Oxford comienza las pruebas de la vacuna en humanos

Las pruebas del fármaco ChAdOx1 nCoV-19 comienzan en 1.112 personas divididas en dos grupos (la mitad de ellos recibiendo una vacuna y la otra mitad un placebo), con el objetivo de estimular su sistema inmunológico para atacar el virus.

La droga fue creada usando un virus de chimpancé que fue genéticamente diseñado para transportar el coronavirus.

El Gobierno británico está financiando el ensayo con una contribución de 51 millones de euros.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dice que el fármaco tiene una tasa de éxito del 80 por ciento.

13 de mayo: Riña política entre Francia y Estados Unidos sobre la prioridad de la vacuna.

El gigante farmacéutico francés Sanofi provoca una tormenta política al decir que daría a los Estados Unidos acceso prioritario a una vacuna, ya que fue el primer país en financiar la investigación.

La ministra de Economía francesa Agnes Pannier-Runacher dice que es «inaceptable», mientras que el primer ministro Edouard Philippe convoca al director general de Sanofi para que le dé garantías sobre la distribución de la vacuna.

22 de mayo: La vacuna de la Universidad de Oxford/AstraZeneca entra en la fase dos de su ensayo

Más de 10.000 adultos y niños están participando en la segunda fase de su ensayo clínico, diez veces más que la primera que comenzó en abril.

Esta fase estudiará si los diferentes grupos de edad reaccionan de forma distinta a la vacuna.

Una tercera fase está programada para comprobar si la vacuna protege a las personas de contraer el coronavirus, estudiando un gran grupo de mayores de 18 años.

13 de junio: Los países europeos se asocian para asegurar el acceso a la vacuna de Oxford.

El gigante farmacéutico AstraZeneca dice que ha llegado a un acuerdo con Alemania, Italia, Holanda y Francia para el suministro de hasta 400 millones de dosis de la vacuna que la Universidad de Oxford está probando.

Si tiene éxito, la entrega comenzará a finales de 2020.

La empresa británico-sueca ya había firmado acuerdos similares con Reino Unido, Estados Unidos, la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI), con sede en Noruega, y la alianza internacional de vacunas Gavi.

También había llegado a un acuerdo con el Instituto del Suero de la India para 1.000 millones de dosis.

15 de junio: El Colegio Imperial de Londres anuncia el comienzo de los ensayos de la vacuna en humanos

Trescientas personas sanas participan en el estudio del Colegio Imperial recibiendo dos dosis de una posible vacuna.

Las gotas de líquido llevan material genético al torrente sanguíneo del paciente replicando parte del virus dentro del cuerpo y forzando al sistema inmunológico a aprender a combatirlo.

Si la prueba muestra una respuesta prometedora, se llevarán a cabo pruebas más grandes más adelante en el año con alrededor de 6.000 voluntarios sanos.

El estudio está siendo financiado con alrededor de 46 millones de euros del Gobierno del Reino Unido, más otros 5,5 millones de euros provenientes de donaciones filantrópicas.

16 de junio: Reino Unido comienza a usar esteroides en pacientes de COVID-19 después de una prueba exitosa

Se descubre un tratamiento exitoso. No es una vacuna, pero funciona.

La Universidad de Oxford descubre que la dexametasona esteroide sintética de bajo costo reduce las muertes por COVID-19 hasta un tercio después de probarla en 2.100 personas con complicaciones respiratorias severas causadas por el coronavirus.

El Gobierno del Reino Unido dice que comenzará a usarla en pacientes de inmediato y que ya ha almacenado 200.000 dosis de la droga.

16 de junio: ¿Qué potencial vacuna lidera la carrera?

Hasta el 16 de junio, de 13 candidatos, la vacuna en la fase más avanzada de prueba es el fármaco ChAdOx1 nCoV-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, con estudios en curso para determinar «su eficacia, seguridad e inmunogenicidad».

El país que está trabajando en el mayor número de vacunas en fase clínica en este momento es China, seguido de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

25 de junio: La UE autoriza el uso de medicamentos antivirales para tratar el COVID-19

Se están identificando más tratamientos. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) recomienda que el medicamento antiviral remdesivir sea autorizado para tratar a pacientes con COVID-19 en la Unión Europea.

Promocionado por Donald Trump y otros funcionarios de la salud como un tratamiento prometedor, el medicamento se probará en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad con neumonía que requieren oxígeno.

27 de junio: Ursula von der Leyen aclama el éxito de la campaña de recaudación de fondos para vacunas

La presidenta de la Comisión Europea dice que se han recaudado más de 6.000 millones de euros en la campaña lanzada con la organización activista Global Citizen «Objetivo Global: Unidos por nuestro futuro». Con esto, el total recaudado por las instituciones de la UE superó los 16.000 millones de euros.

El 27 de junio: Brasil se asegura hasta 100 millones de dosis de vacunas probadas en la Universidad de Oxford

El acuerdo de 113 millones de euros firmado con AstraZeneca da a Brasil el derecho de producir una cantidad inicial de 30 millones de dosis en diciembre y enero, cuando la vacuna está todavía en fase de prueba.

Si la vacuna pasa las pruebas clínicas, Brasil podrá entonces producir 70 millones de dosis adicionales a un costo estimado de 2,05 euros cada una.

El acuerdo incluye los derechos de acceso a la tecnología de la vacuna y al proceso de fabricación.

El fármaco, llamado ChAdOx1 nCoV-19, se está probando en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.