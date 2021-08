Para economistas, el dólar ya descontó el impacto de la ayuda

Sergio Chouza (Universidad de Avellaneda): Valoro que el FMI haya impulsado la medida. La verdad es que para nosotros en particular, cada excedente de dólar va a ir para pago de deuda. Los driver de los bonos están determinados por una cuestión macro, que es una cierta desconfianza de que se pueda sostener el crecimiento, que Argentina pueda tener trayectoria de confluencia fiscal. Hasta que no aparezca señal de acuerdo con el FMI los activos no van a mostrar cambios. Tras el acto en el que Cristina señaló que no se iba a poder dar uso para gastos de salud, ya se debería haber notado el impacto”.

Ivan Cachanosky (Libertad y Progreso): “Yo no creo que impacte mucho o significativamente en el dólar porque los DEG probablemente los usen para pagar los vencimientos con el mismo FMI de septiembre y diciembre, que entre ambos meses es un monto similar a lo que ingresa”.

Miguel Arrigoni (The First Capital Group): “No creo que influya demasiado. No creo que tengan relación. A esta altura del partido, tal como están las cosas, la influencia puede ser más psicológica que real. Por otro lado, no es plata tan significativa frente al descalabro que hay”.

Walter Morales (Consultora WISE): “En realidad el efecto de los DEG ya impactó. El problema es que no alcanzan para cubrir la totalidad de vencimientos con el FMI de acá hasta el primer trimestre del año que viene, pensando que en marzo o abril debería estar cerrado el acuerdo en línea con una carta de intención que se estaría presentando en diciembre de este año. Creo que ahora viene una segunda etapa en la que los mercados van a estar monitoreando cuando se presenta la carta, cuando podría estar aprobado el acuerdo por el board del fondo. Nosotros pensamos que se van a terminar usando reservas”.

Lorenzo Sigaut Gravigna (Consultora Equilibra): “La señal importante fue la de la vicepresidente, cuando planteó que había que usar los DEG para pagar vencimientos. Yo creo que ahí fue la mayor definición y la señal más fuerte para los mercados. Esos DEG no van a durar más allá de fin de año. Argentina tiene que pagar vencimientos de intereses en septiembre y diciembre y de capital en noviembre y enero”.

Pablo Pereira (UNDAV): “Por esta decisión de pagar deuda con estos fondos, el mercado entiende que no habrá cambios en la política de intervenciones del BCRA sino que continuará por el camino seguido hasta el momento. El BCRA engrosó sus reservas en casi u$s 3.000 millones desde principios de año. Los dólares que ingresan por exportaciones gracias a precios de commodities más altos permiten que el Banco Central pueda llevar adelante su política de micro devaluaciones e intervenciones en los dólares paralelos sin mayores sobresaltos.”