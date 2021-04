Para el asesor de Biden, “el Fondo Monetario de 2002 no puede ser el de hoy” – Télam

El principal asesor de Biden para Amrica Latina tambin adelant que “Amrica Latina es una prioridad, no solo por el nmero de contagios, sino tambin porque son nuestros vecinos”.

En medio de la bsqueda de apoyos internacionales del Gobierno para su negociacin con el FMI, el asesor de Joe Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Gonzlez, afirm ste mircoles que “el Fondo Monetario de 2002 no puede ser el Fondo Monetario de hoy”, porque el mundo vive “una de las peores pandemias” de su historia y “la peor crisis econmica de los ltimos 100 aos”.

En una entrevista grupal en la embajada estadounidense de la que particip la agencia Tlam, el principal asesor de Biden para Amrica Latina tambin adelant que, aunque an no est listo el plan global de distribucin y venta de vacunas al mundo que iniciarn cuando hayan podido inmunizar a toda su poblacin habilitada, la regin tendr una consideracin especial.

“Latinoamrica es una prioridad bastante alta dada la cantidad de casos, el nmero de variantes que se ha expandido aqu, pero tambin porque son nuestros vecinos. No puedo decir qu vamos a anunciar ni cundo lo vamos a hacer…lo ms pronto posible”, explic el funcionario que asesora a Biden sobre temas regionales desde que era vicepresidente de Barack Obama.

Gonzlez como la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung evitaron dar una respuesta al pedido del Gobierno de Alberto Fernndez para destrabar la exportacin de vacunas de AstraZeneca-Oxford

Tras dos jornadas de reuniones con funcionarios y empresarios y antes de partir en ferry hacia Uruguay, el ltimo destino de su primera gira oficial por la regin, tanto Gonzlez como la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, evitaron dar una respuesta al pedido del Gobierno de Alberto Fernndez para destrabar la exportacin de vacunas de AstraZeneca-Oxford producidas en Estados Unidos.

Gonzlez calific las conversaciones con el Gobierno argentino de “muy productivas y positivas”, y consider como “un gesto muy bien recibido” el haber mantenido un almuerzo -aunque virtual, dado el cuadro de Covid del Presidente- con Alberto Fernndez de ms de dos horas, ayer.

De entrada, el joven funcionario nacido en Cartagena y emigrado a Estados Unidos a los siete aos, marc un tono muy distinto al que haban mantenido los enviados de la gestin anterior de Donald Trump.

Evit una y otra vez opinar sobre las polticas del Gobierno argentino, sobre los debates internos en el pas y hasta reivindic el buen vnculo de la Casa Rosada con los Gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba.

“El Gobierno (argentino) tendr sus razones para haber salido del Grupo de Lima, pero eso no significa que no tiene inters en elecciones libres y democrticas en Venezuela. Por el contrario, si ellos tienen la oportunidad de hablar con el rgimen de (el presidente Nicols) Maduro, est la posibilidad de comunicar el mensaje directo de qu se debe esperar, eso para nosotros es una oportunidad porque en este momento nosotros no estamos hablando con Maduro”, asegur el funcionario estadounidense.

El asesor de Biden Juan Gonzlez, afirm hoy que “el Fondo Monetario de 2002 no puede ser el Fondo Monetario de hoy”

“Hay mensajes que a veces es mejor cuando llegan de un lder regional como Argentina que si llegan desde Estados Unidos. Por eso, veo muy positiva las relaciones que Argentina tiene con Bolivia, con Cuba”, agreg.

Siempre con sutileza y diplomacia, Gonzlez busc destacar “el rol de lder regional de Argentina”.

Aunque explic que la eleccin de destinos de esta primera gira oficial -Colombia, Argentina y Uruguay- se debi a la dificultad de conseguir vuelos en medio de la pandemia, Gonzlez hizo hincapi en la dimensin regional de la relacin bilateral con Argentina.

“Si podemos demostrar que la cooperacin entre Estados Unidos y Argentina es positiva y constructiva, eso no solo es bueno para la relacin bilateral, sino que manda una seal al resto de la regin”, dijo.

Y continu: “Hemos visto que hay elecciones en Latinoamrica que eligen a Gobiernos de izquierda y de derecha…y nosotros buscamos demostrar aqu que la administracin Biden buscar reas de inters comn con cualquier pas sin importar la ideologa”.

Gonzlez tambin enmarc la potencial restructuracin de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese enfoque.

“Lo que est pasando ahora con el Fondo Monetario manda una seal a toda la regin porque Argentina no es el nico pas que est sufriendo, todos los pases de Latinoamrica estn en una crisis de deuda que es muy seria. Como regin, tenemos que hablar sobre cmo es que las normas que estamos tratando de defender ante China van a poder ajustarse y responder a la crisis. Esa es la conversacin que nosotros queremos tener”, explic el funcionario.

La presencia -comercial, poltica y ahora sanitaria con las vacunas- de China en la regin estuvo presente a lo largo de todo el mensaje de Gonzlez y Chung ante la prensa argentina.

Gonzlez aclar que no crtica al Gobierno argentino por “conseguir cualquier vacuna posible para vacunar a su poblacin”, pero fue muy duro con China y Rusia, las dos potencias que ms dosis contra el coronavirus vendieron en el mundo en un contexto de extrema escasez global y sus dos principales rivales internacionales.

Los acus de cometer “mercantilismo de vacunas” y de venderlas “a cambio de acuerdos polticos”.

En cambio, l prometi que Estados Unidos cuando comience a vender las vacunas que le sobran lo har para que “los pases de la regin se recuperen”.

“Vamos a ser un lder global en la respuesta a la pandemia cuando estemos listos para hacerlo”, prometi.