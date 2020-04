Para el dueño de Maxiconsumo, “de la cartelización a la corrupción hay sólo un paso”

Frente a la conocida compra millonaria de alimentos realizada por el ministerio de Desarrollo Social, Víctor Fera afirmó que a su empresa le dijeron “que no podía estar en la licitación, desconociendo el motivo”. El dueño de Maxiconsumo indicó que la única vez que le vendió al estado fideos fue en diciembre porque en ese momento se encontraban sin mercadería y le pidieron hacer una compra de urgencia. “Le vendimos a 24 pesos y nos dijeron que nos iban a pagar dentro de los 50 días, luego me quedé sorprendido cuando me enteré que el gobierno había comprado los fideos a 84 pesos”, destacó.

“Me notificaron que mi marca no podía licitar, está claro que alguien desde el ministerio de Desarrollo Social sacó mi marca porque tenía el precedente de los 24 pesos. Yo quise colaborar con el Estado, me pidieron un favor, me dijeron que no tenían mercadería y que no tenían plata. La gente tiene hambre y hay una pobreza inmensa, lo menos que tengo que hacer yo como empresario es colaborar con el Estado”, destacó Víctor Fera, quien además agregó que tal situación le dio “un enojo muy grande”.

El empresario y dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo agradeció el accionar de los medios, sin los cuales “no nos hubiéramos enterado”. Tras hacerse con la noticia, contó que dialogó con personas del oficialismo e incluso con Daniel Arroyo: “Le dije que había sobreprecios y que era una clara estafa del Estado. Les comenté que tenían que hacer una denuncia y buscar a los implicados en esto y meterlos presos”, indicó.

En este sentido, remarcó el apoyo hacia ministro de Desarrollo Social, quien aseguró “no puede controlar todo y se tiene que reunir con gente que sepa del tema”. Asimismo, indicó que “no se puede con alguien que viene procesado en otras causas”, y subrayó que “el que compra comestibles tiene que ser un especialista en el tema, lo mismo que el que compra remedios”.

En cuanto a las PYMES, Víctor Fera planteó que le parece una “locura” que no se les compre a las pequeñas empresas. “Yo hace muchos años hablo de la corrupción en la comida, en las licitaciones y en las grandes cadenas. Cuando se monopoliza la góndola, suben los precios y eso es corrupción. De la cartelización a la corrupción hay un paso”, indicó, destacando la importancia de la Ley de Góndolas.

Ante la imagen positiva récord de Alberto Fernández que establecen las encuestas, sostuvo que “ahora es el momento histórico para cambiar la Argentina y para cambiar los funcionarios que no sirven”. Además, en relación a la Ley de Góndolas aprobada recientemente y que está próxima a ser aplicada, aseguró que su puesta en práctica “se va a retrasar por la pandemia”.

“La gente sigue comprando como si el mundo terminase, quieren tener todo en la casa, pero no hay que acaparar, hay que compartir. No hace falta salir a comprar volúmenes de mercadería para guardar en la alacena, no va a servir de nada”, señaló.

Por último, y en relación a la pandemia que enfrenta el mundo, Víctor Fera afirmó que es muy creyente y que por eso cree que “nos pusieron un correctivo, porque lo único que se priorizaba era el negocio, las finanzas y la economía”. De esta manera, el dueño de Maxiconsumo, concluyó que “esto va a cambiar al mundo para que deje de haber tanta diferencia social entre la gente”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

