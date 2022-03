Para el embajador de la UE en Argentina, la invasión a Ucrania es ‘un retroceso en el tiempo’

Embajador de la Unión Europea (UE), en Argentina, Amador Sánchez Rico.

El embajador de la Unión Europea (UE), en Argentina, Amador Sánchez Rico, afirmó que la invasión rusa a Ucrania «es un retroceso en el tiempo», y consideró como «una buena noticia» la resolución emitida este viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que bajo la presidencia de la Argentina, pide que se investiguen violaciones humanitarias durante la intervención militar que llevan adelante las tropas del gobierno de Moscú.

En una entrevista con Télam, el diplomático español afirmó además que la UE «ha demostrado una unidad sin precedentes» a la hora de reaccionar y sancionar a Rusia, y destacó que «todos los países» de esa comunidad «están recibiendo con los brazos abiertos» a los refugiados que huyen de la zona.

-Télam: ¿Qué informaciones tiene sobre la situación en Ucrania?

-Sánchez Rico: Bueno, todo sucede minuto a minuto. Hay muchísima preocupación. Se vive en ese país una verdadera pesadilla. Es algo totalmente surrealista que en el siglo XXI seamos testigos de un retroceso en el tiempo. Todos lo seguimos con máxima preocupación porque es la invasión de un país soberano, democrático, por parte de otra nación más potente, con más armamento, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estamos muy, muy preocupados por el desarrollo de los acontecimientos.

-T: -Cómo define el lugar central que está jugando la UE en esta crisis?

-SR: Durante las últimas semanas, antes de que estallara una invasión militar en toda regla, que no podemos denominar como una operación especial, como lo siguen haciendo las autoridades rusas, la UE intentó dar todas las posibilidades al diálogo, a la salida diplomática. Se ha demostrado con reuniones de líderes europeos, en Moscú, y con conversaciones a altísimo nivel. Ahora hemos descubierto que no había ninguna intención de autoridades rusas de mantener un diálogo. Estaban fingiendo. Creo que esto estaba premeditado. La UE ha tratado de evitar por todas las vías llegar al momento donde estamos ahora. Finalmente no ha dado los resultados que nos hubiese gustado. Ahora estamos en una nueva situación. La UE ha demostrado unidad a la hora de reaccionar. Algo sin precedentes. Se adoptó un régimen de sanciones y por primera vez se aplicó el mecanismo del Instrumento Europeo de Paz, un fondo extrapresupuestario destinado a mejorar la capacidad de la comunidad para prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional. Es un recurso con el cual se está apoyando al gobierno ucraniano .

-T: ¿Qué implica la aprobación esta semana, por parte de la Asamblea General de la ONU, de una resolución para exigir a Rusia el cese de su invasión en Ucrania?

–SR: Que también estamos muy unidos con nuestros socios trasatlánticos y la comunidad internacional. Esto lo demuestra el voto de la Asamblea general de 141 países, que lo que hacen es exigir a la Federación Rusa que ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania. También exige que retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares de Ucrania. Son señales rotundas y contundentes de la comunidad internacional y que evidencian el aislamiento de Rusia, que apenas contó con cinco votos favorables en la Asamblea General.

-T: ¿Qué papel tiene Argentina y América Latina en la condena a esta invasión?

-SR: Un papel clave. Argentina ostenta por primera vez este año la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Allí estuvo el canciller Santiago Cafiero hace unos días y dio un discurso que, posteriormente, se tradujo en un voto de condena a Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos celebrado que muchos países de América Latina hayan votado en este sentido. Y hoy mismo, es evidentemente una buena noticia la adopción, por parte del Consejo de Derechos Humanos, de la resolución que condena la invasión rusa, que pide la retirada de las tropas y establece la formación de una comisión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Ucrania. El Consejo es un órgano clave a la hora de preservar y defender la arquitectura de derechos humanos. Con su presidencia, Argentina ostenta una responsabilidad clave.

-T: ¿Qué factor puede jugar la ayuda humanitaria que se ofrece desde la comunidad internacional a Ucrania?

-SR: Es vital la ayuda humanitaria. Varios países han aprobado paquetes financieros de ayuda. Vemos como algo positivo que las partes hayan acordado corredores humanitarios que deberían permitir evacuar civiles con ceses al fuego. La asamblea exige a todas las partes el paso seguro y sin restricciones fuera de Ucrania, que se faciliten accesos rápidos y sin trabas.

-T: Se estima que habrá cuatro millones de ucranianos escapando de su país. ¿Podrían ser más?

SR: Es un poco aventurado hablar de números, lo que estamos viendo es que todos los países europeos están recibiendo con los brazos abiertos a ciudadanos ucranianos, y no solo ucranianos, sino de otras nacionalidades no europeas que vivían en Ucrania. No hay ninguna discriminación en cuanto a nacionalidades en estos momentos. Todos los países de la UE se están movilizando para recibir a estos ciudadanos de una manera ágil y expeditiva, en medio de ataques contra la población.