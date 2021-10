Para el gobierno español, el mea culpa de ETA es insuficiente – Télam

Para el Gobierno de Espaa les falta pedir perdn, la banda terrorista asesin a 864 personas

El Gobierno de Espaa consider este martes que el perdn del dirigente de la izquierda independentista vasca Arnaldo Otegi expresado sobre las vctimas del grupo armado separatista ETA es insuficiente y reclam ms acciones.

«Consideramos que es un paso insuficiente, que adems deberan pedir perdn y que han de pasar de la palabra a los hechos», afirm durante la conferencia de prensa semanal tras la reunin de gabinete la vocera del Gobierno, Isabel Rodrguez.

Otegi, coordinador general del partido independentista vasco EH Bildu, reconoci ayer el dolor de las vctimas de ETA y afirm que «nunca debi haberse producido», unas palabras inditas en ocasin del dcimo aniversario del cese de la violencia por parte del grupo armado.

Desde el Gobierno valoraron el gesto, pero exigieron que Bildu tambin se oponga a los homenajes que todava se hacen a los miembros de ETA condenados cuando salen de prisin.

Rodrguez lament estas manifestaciones en honor a los etarras condenados por crmenes y sostuvo que contribuyen a «revictimizar a los que padecieron» los actos de violencia del grupo.

«Creemos que los gestos estn bien, pero deben ir mucho ms all y desde luego hay que pedir perdn por ese dolor y no participar de este tipo de manifestaciones», insisti la vocera del Gobierno espaol, segn recogi la agencia de noticias Sputnik.

El Gobierno de Espaa, formado por una alianza entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), se situ as del lado de las vctimas de ETA, que a travs de las diversas asociaciones que existen en Espaa coincidieron en exigir hechos y no solo palabras a la izquierda independentista vasca.

Eso s, el PSOE entendi que las declaraciones del lder de ETA contribuyen a facilitar acuerdos.

As lo expres vocero de ese partido en el Congreso, Hctor Gmez, quien destac que su fuerza tiene la obligacin de buscar el entendimiento con todas las bancadas que han sido elegidas en las urnas para impulsar medidas legislativas.

Otegi, por su parte, lament que el presidente del Gobierno vasco, Iigo Urkullu, y el PNV (Partido Nacionalista Vasco) estn «enfadados cuando tu pas est muy contento».

En ese sentido, expres que se dio ese paso «porque tocaba» darlo y admiti en sus filas «no todos estn de acuerdo» porque hay quienes piensan que se est dando mucho sin recibir nada a cambio, en referencia a los presos de ETA.

Otegui invit, asimismo, al expresidente socialista Felipe Gonzlez a decir que l «organiz los Grupos Antiterroristas de Liberacin (GAL)», como se conoce a las agrupaciones parapoliciales que practicaron la denominada «guerra sucia» contra ETA.

«Nosotros no tenemos ningn problema en asumir lo que hemos hecho. Queremos saber si ellos estn dispuestos a hacerlo», seal hoy en una entrevista con Catalunya Radio.

Las disculpas de Otegui fueron tambin celebradas por el exmandatario socialista Jos Luis Rodrguez Zapatero, en el cargo cuando ETA anunci el fin de la violencia diez aos atrs, quien destac la «gran trascendencia» de sus palabras.

En trminos similares se pronunci el presidente de la Conferencia Episcopal espaola, Juan Jos Omella: «Tenemos que agradecer que alguien que ha vivido en el terrorismo pida perdn. Quiz para alguien es poco, pero es un paso», seal.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA, «Pas Vasco y libertad» en vasco) anunci el fin de la accin armada el 20 de octubre de 2011 y se disolvi definitivamente en mayo de 2018 sin haber alcanzado sus objetivos polticos.

Se calcula que sus integrantes asesinaron a 864 personas entre 1968 y 2010, la mayora en la regin del Pas Vasco y muchas de ellas miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.