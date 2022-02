Para el presidente de YPF, ‘la clave es la explotación racional’ de los recursos energéticos

González: «YPF tiene plataformas de exploración en el estrecho de Magallanes desde hace 50 años».

El presidente de YPF, Pablo González, aseguró que «la clave es la explotación racional, equilibrada y respetando las normas medioambientales, pero buscando energía para el desarrollo del país«, en referencia a la exploración offshore en el Mar Argentino.

«El petróleo y el gas son un bien estratégico nacional, y el gas es la energía de la transición, y la transición energética la vamos a financiar explotando racionalmente los recursos», sostuvo González en diálogo con radio AM750.

El directivo se mostró sorprendido por la «resistencia a hacer ensayos de exploración, no de perforación» y recordó que «YPF tiene plataformas de exploración en el estrecho de Magallanes desde hace 50 años».

«El offshore se desarrolla en la Argentina hace mucho tiempo. Todo esto no es novedoso y no es la primera vez que pasa lo que pasa es que como se desarrolla en el sur del país y muchos no se habían dado por notificados», amplió.

Para González, «siempre se busca mitigar y reducir al mínimo el peligro de contaminación que produce toda actividad que realiza el hombre».

«En este caso, se han hecho audiencias públicas y han intervenido 14 estamentos del Estado que han aprobado esta exploración y se ha frenado con un fallo judicial que ha sido dictado en vista aparte; es decir el juez recibe un papel y al otro día este hace lugar a una medida cautelar», resaltó.

Por eso, consideró que «falta un debate profundo en este tema, sobre todo cuando ya existe la exploración offshore, cuando ya existe en la Argentina».

Además, recordó, «en la Argentina no hemos tenido derrames como los que fueron noticia hace unos diez días en las costas de Perú.

La mayoría de los derrames en el mundo, son por malas operaciones de los barcos que transportan crudo, no por las plataformas. No hay antecedentes que hayan sucedido ese tipo de cosas».

«Lo que se esta buscando con la exploración, es tener la certeza respecto de lo que dicen algunos estudio preliminares que indican que hay hidrocarburos en esa zona», completó.

Fallo a favor del Gobierno Nacional

La semana pasada el juez federal marplatense Santiago Martín había dejado en suspenso el avance de la prospección sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata a instancia de los recursos presentados por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la Fundación Greenpeace y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.

Ayer, su par Alfredo López habilitó las operaciones de exploración de hidrocarburos offshore al aceptar el recurso de apelación del Gobierno Nacional a la medida cautelar.