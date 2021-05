Para Estados Unidos, no está claro si Irán “está listo” para volver al acuerdo nuclear – Télam

Sabemos qu sanciones deberan levantarse si son incompatibles con el acuerdo nuclear afirm el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

Estados Unidos advirti que an no se sabe si Irn “est listo” para tomar las medidas que permitan volver a poner en vigencia el acuerdo nuclear de 2015, porque todava no dio “una respuesta” al respecto.

“Sabemos qu sanciones deberan levantarse si son incompatibles con el acuerdo nuclear” e Irn “sabe lo que necesita hacer para volver a cumplir” lo prescripto en ese pacto, afirmeste domingo el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

“Lo que no hemos visto es si Irn est listo para tomar una decisin; esa es la prueba y an no tenemos una respuesta”, agreg el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a la televisora ABC.

Poco antes de que se inicie en Viena la quinta ronda de las conversaciones con que las potencias nucleares buscan rescatar el acuerdo, Blinken fue consultado sobre noticias procedentes de Irn segn las cuales Washington ya acord levantar algunas de las sanciones impuestas a Tehern, segn la agencia de noticias AFP.

“Hemos hecho un buen progreso; se perfila un acuerdo”, afirm en Twitter el funcionario de la Unin Europea que presidi las conversaciones entre Alemania, China, Francia, Irn, el Reino Unido y Rusia, tras concluir el mircoles pasado la ltima ronda de negociaciones.

Precisamente hoy, el secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo un encuentro telemtico con tres ministros de Exteriores europeos, a quienes seal que el acuerdo nuclear de 2015 "fue un logro clave de la diplomacia multilateral".

El acuerdo entre esos seis pases y Estados Unidos para limitar el desarrollo nuclear iran a cambio de eliminar sanciones a Tehern, alcanzado en 2015, qued congelado en 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump resolvi retirar a Washington.