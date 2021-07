Para Garré, es “absolutamente imposible” que Bullrich desconociera envío de armas a Bolivia – Télam

Nilda Garr.

La exministra de Defensa, Nilda Garr, consider como algo “absolutamente imposible” que Patricia Bullrich como titular de la cartera de Seguridad de Mauricio Macri no estuviese al tanto del envi de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consolid el golpe de Estado que derroc a Evo Morales.

“Es absolutamente imposible que Patricia Bullrich no haya organizado ese envo. Adems tena mucha imaginacin y audacia para hacer maniobras ilegales”, remarc Garr en dialogo con la radio AM 750.

La exdiputada nacional destac que si bien exista “un grupo comandado” por el director nacional de Gendarmera, Gerardo Jos Otero, “es imposible” que el envo no se haya llevado a cabo con “un aval muy fuerte desde lo ms alto” del Ministerio que entonces encabezaba la actual titular del PRO.

“Eran 70 mil cartuchos para la defensa de la Embajada (argentina en Bolivia) es una locura. Se trata de un edifico, una casa. Tampoco se entiende porque mandaron diez personas del grupo Alacrn porque no es una unidad que use este tipo de armas antitumulto. Ellos usan municin letales y tienen formacin militar”, detall.

En ese sentido destac que se trata de “una incongruencia de tal magnitud que si no fuera tan terrible parecera una burla” y record que ya fue desmentido “el disparate” de que las municiones hubieran sido usadas en un entrenamiento.

“Eran municiones para entregar como colaboracin, por eso viene despus el agradecimiento”, complet.

En tanto, la ex ministra sostuvo que los hechos son de “una gravedad inusitada” y que ya existen pruebas de que el gobierno de Ecuador tambin colabor y an esta investigndose la participacin de las administraciones de Chile y Brasil.

“Es absolutamente inconcebible el armado de una internacional de golpe de estados con los movimiento de derecha en varios pases latinoamericanos para derrotar lo que ellos llaman gobiernos populistas”, detall.

Por ltimo consider que la figura del ex jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Pea, se encuentra “oscurecida” ya que no est mencionado en la causa a pesar de haber sido “un hombre de suma confianza” del expresidente Macri.