Para graficar la grieta, Jorge Lanata juntó a kirchneristas y opositores: no faltaron las chicanas y cruces

Con el objetivo de mostrar las dificultades para llegar a acuerdos políticos debido a la fuerte grieta, Jorge Lanata juntó a varios militantes y dirigentes kirchneristas y opositores en el estudio de Periodismo para Todos (PPT) donde discutieron y no faltaron las chicanas y los cruces.

«En el atentado a Cristina, el Gobierno profundizó la grieta como nunca antes. De hecho, acusó a la oposición como autores ideológicos y asimiló cualquier crítica a lo que llamó discurso de odio, eso es otra cosa, es contra una raza o una religión y siempre tiene que ver con las minorías», introdujo el tema Lanata en su editorial en el programa que se emite por El Trece.

En esa línea, recordó: «Cuando en un Martín Fierro hace años se me ocurrió describir lo que estaba pasando con la palabra grieta, comenté algo que decía dos medias argentinas no suman una Argentina entera. Y desde entonces todo fue para peor. Creo que el Gobierno empezó la división, pero a esta altura para imposible acercar posiciones de cualquiera de los dos lados».

«El viernes a la noche en este mismo estudio reunimos a kirchneristas y opositores, algunos legisladores conocidos, otros simples militantes y otros ciudadanos comunes, de los dos lados», agregó Lanata.

Quiénes representaron a la grieta en el programa de Lanata

Luego, mostraron las imágenes de los dos grupos divididos por la grieta. Del lado del kirchnerismo estaban los legisladores Juan Marino, Lisandro Bormioli y Adrián Grana, también estaba el tuitero Sergio Chouza. Mientras que por el lado opositor se destacaban los diputados Fernando Iglesias, Martín Tetaz y Gerardo Millman, además del politólogo Franco Rinaldi.

Atentado a Cristina Kirchner: en redes sociales, el 63% no cree en el ataque

Cómo fue la discusión de la grieta en Periodismo Para Todos

El primer tema que tocaron los presentes fue el atetando a Cristina Kirchner, donde comenzaron hablando militantes de ambos bandos uno por turno.

«Lo que pasó con Cristina es un gran llamado de atención para todos y todas».

«¿De qué atentado estamos hablando? Gente, por favor, dónde vieron un custodio que se agache cuando ve un arma».

«Acá estamos hablando del sistema democrático y de algo serio que fue un intento de asesinato a la vicepresidenta».

«Yo estuve frente a frente con La Cámpora en Juncal y Uruguay, me escupieron, me mostraron cuchillos. El odio, ¿quién lo fomenta?».

«No nos parece un hecho aislado el atentado a Cristina porque hace rato vienen con discursos de odio y en ese sentido pudimos ver reiteradas veces en la Plaza de Mayo alusiones a muertes de políticos, guillotinas a Cristina».

«Si nosotros tenemos que repudiar lo que sucedió con la vicepresidenta de la Nación, ella también tendría que haber repudiado la tragedia de Once».

«Hablar de una trinchera, militarizar la política es lo que están haciendo, están enojando a la gente y nosotres queremos cuidar la democracia».

«Cuando vi a un tipo gatillarle en la cara a Cristina Kirchner me impactó muchísimo. Me gustaría que todos los que defienden a Cristina entienda que si salen a decir como primera medida que es un crimen político están haciendo responsable a la oposición».

«Esto no puede volver a ocurrir ni de un lado ni del otro, respetemos y cuidemos la democracia».

Jorge Lanata.

Luego comenzaron a tomar la palabra los dirigentes más reconocidos como el diputado Fernando Iglesias: «Los que estamos de un lado de la grieta queremos vivir en un país normal. Y cuando pasó lo que pasó, a la media hora el Presidente en vez de llamar a la reflexión dijo que la culpa era de la oposición, la Justicia y el periodismo independiente».

A lo que Bormioli le respondió: «Un país normal no toma una deuda de miles de millones de dólares como el gobierno de Macri dejando endeudados por décadas a los argentinos, no hace tarifazos de un día para el otro haciendo que la gente no pueda pagar la luz ni el gas». En ese momento, Iglesias lo interrumpe y el legislador peronista dijo: «Un país normal deja que alguien hable y que el otro responda de forma respetuosa. Convocamos a Fernando y a todos a construir un país normal».

«¿Sabés por qué no se puede construir ese país? Ustedes siempre hacen lo mismo, cuando dicen el peronismo acá y los que nos persiguieron, nos ponen a nosotros al lado de los que perseguían. Yo repudio la dictadura y la repudié en el 81 en la plaza. Y es muy difícil también porque el gobierno que más endeudó y más rápido y que está haciendo el ajuste ahora más rápido con Massa, nos acusa a nosotros del ajuste», dijo Iglesias.

Luego fue el turno de Adrián Grana quien criticó a la producción del programa: «Esta imagen de este escenario creo que no colabora a construir nuevas consensos hacia adelante. La cristalización de la grieta, esto de un lado y el otro».

Jorge Lanata: «Acá no hay lawfare, hay complicidad de Máximo Kirchner y de Cristina como jefa de una organización ilícita»

Inmediatamente tomó la palabra Martín Tetaz y Bormioli lo invitó a acercarse porque «los radicales y los peronistas nos llevamos mejor, son los partidos modernos democráticos». En ese momento, Tetaz cruzó la línea de la grieta para posicionarse junto a los peronistas y destacó el discurso de Grana.

«Está bueno el punto. Creo que la base de la democracia es que aprendamos que se puede pensar distinto. Esa democracia nunca estuvo en discusión, el atentado nunca la puso en discusión. La categoría de discurso de odio fue creada para proteger minorías, en general, del abuso del Estado. Nunca puede argumentarse desde el Estado porque tiene el monopolio de la fuerza, tiene el poder». dijo Tetaz.

A su turno Sergio Chouza comentó: «Los discursos de odio existen, socaban la democracia, la lesionan gravemente. Lo que preocupa es que no haya una voluntad de repudio automática».

Mientras que Franco Rinaldi se negó a saltear la diferencias: «En este contexto no les creo nada. En vez de hablar de la condena a Cristina Kirchner, de la crisis económica, del ajuste de Massa, hablamos del discurso de odio, de la violencia política».

«Yo pienso al revés, de eso tenemos que hablar. Ha sido un hecho de tal gravedad que nos tiene que llamar a la reflexión. Lo que sí planteamos como Frente de Todos es la convocatoria a la unidad nacional», respondió Juan Marino.

PPT graficó la grieta.

Luego volvieron a hablar militantes:

«Nos hablan de discurso de odio y fue Hebe de Bonafini que las pistolas Taser se prueben con Antonia Macri, cuando Mayra Mendoza prendió fuego muñecos de Mauricio Macri, no sean hipócritas, el odio lo generaron ustedes, háganse cargo».

«Fernando dijo que quiere un país normal con justicia y periodismo independiente pero hay medios de comunicación que reciben pauta y no pueden tocar a cierto sector político».

«El tema del atentado está tapando los recortes en discapacidad, salud, educación, ¿por qué no hablamos de eso en lugar de hablar del atentado?».

«Parte del pacto social que nosotros tenemos que discutir es qué aportes van a hacer cada uno de nosotros en Argentina. Eso implica discutir por ejemplo que los que quieren seguir siendo ultra mega millonarios y no están dispuestos a ser solo mega millonarios como los empresarios».

Finalizando el debate, Gerardo Milman señaló sobre el juicio contra Cristina Kirchner: «No soy el juez de la causa, acusar a la justicia desde el peronismo de no ser independiente es desconocer cómo se distribuye una república. No nos toca decir quién es culpable. El responsable de eso es la justicia».

Luego, hubo tensión por las palabas de Adrián Grana: «Lamentablemente, hay un prejuzgamiento, un linchamiento mediático. Me resisto a asumir que hay un ustedes y nosotros. Pero no se puede negar que hay un recorrido histórico en el debate político en Argentina. Hay quienes hemos tratado de expandir derechos y hay otros sectores que han sostenido las dictaduras militares y no lo hago personal«

«Es un insulto directo«, lo frenaron al diputado quien insistió con su acusación mientras le recriminaban: «Yo la pasé muy mal en la dictadura, nos estás insultando a todos nosotros«.

La editorial de Jorge Lanata

Tras pasar estas imágenes, Lanata reflexionó: «¿Va a ser difícil no? Es imposible que la grieta cierre sin que la Justicia funcione, cualquier reconciliación se basa en la verdad. La grieta podrá cerrarse señalando errores ajenos pero también reconociendo equivocaciones propias»

«Hoy la desordenada convocatoria del Gobierno (al diálogo) se parece más a oportunismo electoral o a temor frente a un desborde. Verdad y justicia hacen falta para que la grieta se cierre porque, como dijimos hace años, la suma de dos medias Argentinas no da una Argentina entera», concluyó.